Dobrindt : le gouvernement doit stopper l'abandon des voitures thermiques dans l'UE

BERLIN (dpa-AFX) - Le chef de file de la CSU, Alexander Dobrindt, a demandé à la coalition des "feux de signalisation" de faire tout son possible pour faire échouer l'interdiction des voitures neuves à moteur à combustion dans l'UE à partir de 2035. La récente décision du Parlement européen à ce sujet montre clairement le scepticisme technologique qui règne désormais dans la politique européenne. "L'Allemagne ne doit pas s'y associer", a déclaré le chef des députés de la CSU au Bundestag.

Le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing (FDP), doit veiller à ce que cette décision soit corrigée en faveur d'une décision ouverte à la technologie et d'une opportunité pour les carburants synthétiques (e-fuels). "Toute autre décision serait un transfert délibéré de technologie vers la Chine, car je garantis que les moteurs à combustion interne qui ne seront plus construits en Europe seront construits en Chine à l'avenir et que le monde en dehors de l'Europe sera approvisionné". Ce serait une pierre de plus dans le processus de désindustrialisation de l'Europe.

Selon les plans actuels, plus aucune nouvelle voiture à moteur thermique ne devrait être immatriculée dans l'UE à partir de 2035. Les pays de l'UE s'étaient déjà mis d'accord sur un compromis en octobre. Le Parlement européen a récemment approuvé les nouvelles exigences en matière de CO2, selon lesquelles seules les voitures neuves qui n'émettent pas de gaz à effet de serre en fonctionnement pourront être vendues dans l'UE à partir de 2035. Les États membres doivent encore donner leur accord.

Le premier secrétaire parlementaire du groupe parlementaire de l'Union, Thorsten Frei (CDU), a souligné que l'État ne pouvait pas dicter quelle technologie devait s'imposer au final. "S'il y a des e-fuels qui sont commercialisables, qui sont attractifs pour le marché, alors cela doit être possible et applicable de la même manière."/sk/DP/jha