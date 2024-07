BRUXELLES (dpa-AFX) - Bruxelles et Pékin sont confrontés à d'intenses négociations après l'introduction de droits de douane supplémentaires provisoires sur les voitures électriques en provenance de Chine. Les deux parties ont fait part de leur intérêt à trouver une solution, mais il n'est pas certain qu'elles y parviennent. Le vice-chancelier Robert Habeck (Verts) s'est rendu en Chine il y a moins de deux semaines, mais n'est pas parvenu à une percée. Les parties ont maintenant quatre mois pour décider si des taxes spéciales élevées seront définitivement imposées.

La Commission européenne a mené une enquête approfondie pour déterminer dans quelle mesure les voitures électriques chinoises bénéficient de subventions qui faussent la concurrence. Les résultats ont été publiés hier dans un règlement de plus de 200 pages. Du point de vue de l'UE, l'affaire est claire : il y a des subventions inéquitables et l'industrie automobile européenne risque d'en pâtir. Mais l'industrie automobile allemande ne voit pas les choses de la même manière.

De nombreux marchés s'attaquent davantage à la Chine

Pourtant, d'autres pays tiers s'opposent avec encore plus de véhémence aux importations en provenance d'Extrême-Orient. La Chine est certes le plus grand marché automobile du monde.

- mais pour Pékin, de nombreux marchés sont déjà devenus plus coûteux.

sont devenus plus chers. En mai, les États-Unis ont imposé des droits de douane spéciaux de 100 % sur les voitures électriques, ce qui a littéralement fermé le marché aux importations en provenance de Chine.

"Les Américains ferment désormais leur marché, tout comme le Brésil, le Mexique et la Turquie", a récemment déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, au Redaktionsnetzwerk Deutschland. L'Europe reste donc pour l'instant un marché attractif pour les entreprises chinoises. Un lot de négociations avec Pékin a des chances d'aboutir à Bruxelles.

Les droits provisoires de l'UE sont en partie nettement inférieurs à ceux des Etats-Unis : 17,4 pour cent pour le constructeur BYD, 19,9 pour cent pour Geely et 37,6 pour cent pour SAIC. Pour les autres entreprises, le taux est de 20,8 % et les entreprises qui n'ont pas coopéré à l'enquête se verraient imposer une pénalité de 37,6 %. Ces droits s'ajoutent à un droit de douane déjà existant de 10 pour cent.

Réactions positives des eurodéputés allemands

Les eurodéputés allemands voient l'action de la Commission d'un œil plutôt positif, contrairement aux politiciens allemands ayant des responsabilités gouvernementales. Le président du groupe CDU/CSU au Parlement européen, Daniel Caspary, a parlé d'un message clair : "L'UE ne se laissera pas naïvement mener par le bout du nez dans le commerce mondial". La présidente de la commission du marché intérieur au Parlement européen, Anna Cavazzini, considère également que les droits de douane sont une bonne décision pour protéger l'industrie contre le dumping déloyal.

Elle contredit ainsi ouvertement son collègue de parti et ministre des Transports du Bade-Wurtemberg, Winfried Hermann. Il avait déclaré : "C'est de loin l'idée la plus stupide de la Commission européenne". Il craint des inconvénients pour l'industrie allemande. Le ministre de l'Economie Habeck, tout comme le ministre des Finances Christian Lindner (FDP), a insisté sur la nécessité de réagir au dumping, tout en mettant en garde contre une éventuelle course aux droits de douane.

Le président de la commission du commerce du Parlement européen, Bernd Lange, a souligné l'importance d'un dialogue constructif entre Pékin et Bruxelles. "Il n'y a jamais de gagnants dans ce genre de litiges commerciaux", a déclaré l'homme politique du SPD.

En Allemagne, l'action de la Commission européenne suscite des inquiétudes, car on craint par exemple des mesures de rétorsion qui pourraient surtout toucher les constructeurs automobiles allemands. De plus, les entreprises allemandes produisent des voitures en Chine pour l'exportation. Le vice-président du groupe parlementaire FDP, Lukas Kohler, a souligné que les droits de douane sur les voitures électriques ne devaient être qu'une mesure provisoire.

Vote sur les droits définitifs

Tant que l'introduction définitive des droits de douane punitifs n'est pas décidée, ceux-ci ne doivent pas être payés, mais seulement déposés en garantie. Si les négociations avec la Chine n'aboutissaient pas de manière satisfaisante, la Commission européenne pouvait présenter une proposition d'introduction de droits de douane punitifs définitifs. Les pays de l'UE ne pouvaient arrêter les droits de douane alors proposés que si une majorité dite qualifiée s'opposait à la proposition.

Si des droits de douane spéciaux devaient être introduits, certains craignent que les voitures électriques ne coûtent plus cher. Thomas Peckruhn, vice-président de la fédération allemande de l'industrie automobile (ZDK), a déclaré : "Pour les consommateurs, cela rendra les véhicules électriques disponibles beaucoup plus chers, d'autant plus que la pression concurrentielle pour les constructeurs européens diminue."/scr/DP/zb