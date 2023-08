FLENSBURG (dpa-AFX) - Le mois dernier, une voiture neuve sur cinq vendue en Allemagne était équipée d'une batterie électrique. Avec près de 48 700 voitures purement électriques (BEV), le nombre de nouveaux véhicules mis sur les routes en juillet a augmenté d'environ 60 pour cent par rapport au même mois de l'année précédente, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la circulation automobile (KBA) à Flensburg. Leur part dans l'ensemble des nouvelles immatriculations s'est élevée à 20 pour cent. "La dynamique de croissance des voitures électriques continue d'augmenter après un début d'année en demi-teinte", a déclaré Constantin Gall, Managing Partner de la société de conseil EY.

Selon une étude du cabinet de conseil PwC Strategy&, les voitures électriques sont désormais sur le point de devenir un marché de masse. Ainsi, "les conditions du marché sont désormais normales dans le segment électrique, avec tout ce que cela implique", a déclaré Felix Kuhnert, expert du secteur chez PwC. "Les early-adopters et les acheteurs convaincus se sont approvisionnés. Maintenant, les acheteurs grand public s'en emparent, mais ils appliquent des critères plus stricts en termes de produit et de prix".

Avec des réductions de prix parfois importantes, les constructeurs se battent désormais pour les parts de marché des véhicules électriques, en particulier dans le segment des prix élevés. Selon une étude, la remise moyenne pour les véhicules électriques dans le segment premium a augmenté d'un quart entre juin et juillet pour atteindre 14 pour cent. Dans le segment moyen, la remise moyenne a augmenté d'un tiers pour atteindre 11 pour cent. "Ce n'est que sur le marché des volumes, où les primes à l'achat les plus élevées de l'État continuent d'attirer, que les rabais sont restés en grande partie inchangés", entre 9 et 10 pour cent, a fait savoir PwC.

"Dans la lutte pour les parts de marché, les constructeurs automobiles se livrent à une bataille des rabais BEV qui atteint désormais l'Europe", expliquent les experts du secteur. Après que les lockdowns Corona et les goulets d'étranglement dans les livraisons ont longtemps provoqué une pénurie de l'offre et des prix élevés, la production de voitures reprend. Les données "montrent que les constructeurs automobiles misent de plus en plus sur les remises sur le marché allemand et qu'ils les accordent également pour les BEV".

Certains sont toutefois sceptiques quant à la pérennité de la forte demande actuelle de voitures électriques. "Car pour les entreprises, l'acquisition d'une voiture électrique deviendra nettement moins intéressante avec l'expiration de la créance de l'État au 1er septembre", a fait savoir l'expert d'EY Gall. Les détenteurs professionnels représentent la majorité des nouvelles immatriculations, soit 68 pour cent.

Malgré l'augmentation du nombre de voitures électriques, les nouvelles immatriculations ne sont pas devenues plus propres. Au cours des six premiers mois de cette année, les émissions moyennes de CO2 des véhicules nouvellement immatriculés se sont élevées à 121 grammes par kilomètre, soit à peu près le même niveau que l'année dernière à la même période. Les données de la KBA pour le mois de juillet n'étaient pas disponibles vendredi. Les nouvelles immatriculations dont les émissions moyennes se situent entre 121 et 160 grammes par kilomètre ont notamment augmenté de près d'un quart au cours du premier semestre.

Dans l'ensemble, le marché automobile a nettement progressé en juillet, mais il est resté en dessous du niveau d'avant la pandémie. Selon le KBA, 243 277 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes en juillet. C'était environ 18 pour cent de plus que le même mois de l'année précédente. Mais "par rapport aux sept premiers mois de l'année 2019, les nouvelles immatriculations sont inférieures de 25 pour cent", a fait savoir la Fédération de l'industrie automobile (VDA)./maa/rol/DP/ngu