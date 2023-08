MUNICH (dpa-AFX) - Les constructeurs automobiles accordent de plus en plus de remises aux acheteurs de voitures électriques en Allemagne. Selon une étude du cabinet de conseil PwC Strategy&, la remise moyenne pour les voitures électriques dans le segment premium a augmenté d'un quart entre juin et juillet pour atteindre 14 pour cent. Dans le segment moyen, la remise moyenne a augmenté d'un tiers pour atteindre 11 pour cent. "Ce n'est que sur le marché des volumes, où les primes d'achat gouvernementales les plus élevées continuent d'attirer, que les remises sont restées en grande partie inchangées" à 9-10 pour cent, a annoncé PwC vendredi.

"Dans la lutte pour les parts de marché, les constructeurs automobiles se livrent à une bataille des rabais BEV qui atteint maintenant l'Europe", expliquent les experts du secteur. Après que les lockdowns Corona et les goulets d'étranglement dans les livraisons ont longtemps provoqué une pénurie de l'offre et des prix élevés, la production de voitures reprend. Les données "montrent que les constructeurs automobiles misent de plus en plus sur les remises sur le marché allemand et qu'ils les accordent également pour les BEV".

Avec une part de près de 16 pour cent des immatriculations, les véhicules électriques seraient désormais sur le point de devenir un marché de masse. Ainsi, "les conditions du marché sont désormais normales dans le segment électrique, avec tout ce que cela implique", a déclaré Felix Kuhnert, expert du secteur chez PwC. "Les early-adopters et les acheteurs convaincus se sont approvisionnés. Maintenant, les acheteurs grand public s'en emparent, mais ils appliquent des critères plus stricts en termes de produit et de prix".

Les rabais ont pesé sur les marges bénéficiaires. De plus, les prix du lithium et d'autres matières premières sont repartis à la hausse. Les constructeurs automobiles allemands seraient contraints de se lancer dans une guerre des prix qu'ils ne pourraient remporter que s'ils disposaient de tampons au niveau des coûts. Les voitures électriques construites en Allemagne sont environ 40 pour cent plus chères que les mêmes modèles construits et vendus en Chine. Les constructeurs automobiles chinois vendent également leurs voitures électriques en Allemagne environ 40 pour cent plus cher qu'en Chine, où de nouvelles baisses de prix viennent d'avoir lieu./rol/DP/zb