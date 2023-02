Étude : à nouveau plus de remises sur les voitures neuves

DUISBURG (dpa-AFX) - Après une longue période d'accalmie en Corona, les acheteurs de voitures neuves en Allemagne peuvent à nouveau espérer des remises plus importantes. Malgré la limitation des aides publiques à l'électricité, les constructeurs attirent les clients avec des réductions de prix et des offres d'abonnement supplémentaires, a rapporté samedi le Center Automotive Research (CAR) de Duisbourg pour le mois de janvier.

Comme prévu, les constructeurs ont augmenté leurs propres remises sur les hybrides rechargeables à moteur mixte électrique/combustion, qui ne sont plus subventionnés. En ce qui concerne les modèles à batterie, qui bénéficient de montants réduits depuis le début de l'année, le constructeur américain Tesla, en particulier, a baissé les prix catalogue de ses deux principaux modèles de manière à les rendre éligibles au bonus écologique maximal, contrairement à ce qui se passait auparavant.

De telles baisses de prix de liste ne sont pas habituelles chez les constructeurs automobiles classiques, a expliqué le responsable de l'étude Ferdinand Dudenhöffer. Il s'attend donc, au plus tard au second semestre, à des remises plus importantes et à des modèles spéciaux à bas prix, par exemple de la part de Volkswagen, afin de maintenir la compétitivité de ses propres voitures électriques par rapport aux Tesla.

Selon l'estimation de CAR, les processus de production se normalisent actuellement. Les délais de livraison ont nettement diminué pour tous les types de propulsion. Cela se traduit également par une disponibilité plus rapide des voitures sur le modèle de l'abonnement, qui comprend des prestations d'assurance et d'entretien. Dans ce domaine, les offres sont plus nombreuses et les taux d'abonnement en moyenne plus avantageux.