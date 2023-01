Étude : bientôt plus de remises sur les voitures neuves après la période de livraison

DUISBURG (dpa-AFX) - Les acheteurs de voitures en Allemagne peuvent espérer obtenir plus de remises sur l'achat de voitures neuves au cours de la nouvelle année, selon une étude. Les constructeurs ont augmenté leur production au cours du dernier trimestre 2022 tout en livrant un très grand nombre de voitures commandées, indique le Center Automotive Research (CAR) de Duisbourg dans son étude de marché régulière de décembre. La crise des puces électroniques, qui a longtemps limité les capacités de production, appartient au passé, a-t-il ajouté.

"Cela fait de 2023 une année automobile avec de bien meilleurs délais de livraison, une production plus importante et donc une plus grande concurrence et des rabais plus importants", explique Ferdinand Dudenhöffer, le directeur de l'institut. Les constructeurs automobiles ne pourraient exploiter leurs capacités élevées qu'en proposant des rabais ou des baisses de prix. Le constructeur américain Tesla en est un exemple : ces derniers mois, il a déjà mis sur le marché de plus en plus de voitures à des conditions avantageuses sous forme de voitures de location ou via des fournisseurs d'abonnements.

En outre, les constructeurs chinois s'imposent en Europe avec des modèles électriques haut de gamme, rapporte l'institut. Contrairement aux Japonais et aux Coréens, ils visent particulièrement le segment premium des constructeurs allemands et utilisent de manière intensive l'instrument relativement nouveau des abonnements automobiles. Outre une remise mensuelle sur l'utilisation, l'assurance et les services d'entretien sont inclus. Dudenhöffer s'attend donc à ce que le nombre d'immatriculations de modèles chinois en Allemagne double pour atteindre 100 000 voitures cette année. L'année dernière, environ 2,65 millions de voitures neuves ont été immatriculées en République fédérale./ceb/DP/stk