MUNICH (dpa-AFX) - Selon le cabinet de conseil BCG, l'industrie automobile européenne devrait perdre des parts de marché au niveau mondial au profit des constructeurs automobiles chinois et américains. Si la part de marché mondiale passait de 26 à 24 pour cent d'ici 2040, 300 000 emplois seraient perdus et la performance économique diminuerait de 37 milliards d'euros, ont écrit les experts du secteur dans une étude publiée vendredi.

De nouveaux concurrents avec des voitures électriques produites à moindre coût, numérisées et entièrement connectées ont pu gagner du terrain en tant que marques innovantes et faire baisser la valeur de la marque des constructeurs automobiles européens. Ces derniers sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et à une hausse des prix de l'énergie. L'évolution dépendra de la capacité de l'industrie automobile locale à conserver son leadership technologique et à continuer à produire de manière rentable, mais aussi du contexte géopolitique et du marché de vente en Chine.

Outre le scénario de base, le BCG a également esquissé un scénario du meilleur et un scénario du pire. "Les nouvelles technologies et l'énergie verte sont une énorme opportunité pour l'industrie automobile européenne", a déclaré l'expert du secteur Albert Waas : "D'ici 2040, 800 000 nouveaux emplois et des recettes fiscales supplémentaires de 25 milliards d'euros sont possibles". Mais "dans l'ensemble, les risques de baisse sont plus élevés que le potentiel de hausse", peut-on lire dans l'étude. Dans le pire des cas, la part de marché des constructeurs automobiles européens pourrait être réduite de moitié d'ici 2040 et la performance économique annuelle pourrait chuter d'un tiers, soit 145 milliards d'euros. Cela s'accompagnerait de la perte de 1,5 million d'emplois./rol/DP/zb