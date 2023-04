Étude : les constructeurs accordent plus de remises sur les voitures neuves

DUISBURG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Les acheteurs et les loueurs de voitures neuves peuvent à nouveau s'attendre à des remises plus importantes sur les prix catalogue des voitures. Selon l'étude de marché régulière du Center Automotive Research (CAR) de Duisbourg, les incitations à l'achat ont augmenté en avril, surtout pour les modèles à moteur à combustion. Le responsable de l'étude, Ferdinand Dudenhöffer, a déclaré qu'il s'attendait à ce que cette tendance s'étende aux voitures électriques dans les mois à venir. La raison en est la pression sur les prix et les volumes exercée par le constructeur américain Tesla.

La remise moyenne sur les 30 voitures neuves les plus vendues a augmenté de près d'un point pour atteindre 16,3 %. Les incitations ont été nettement plus élevées chez Audi, Ford et Seat, entre autres. Parallèlement, le nombre d'abonnements automobiles proposés avec des prestations d'assurance a augmenté et leur prix a légèrement baissé en période de pointe. Parallèlement, les délais de livraison ont diminué et un peu moins de voitures ont été immatriculées chez les constructeurs et les concessionnaires.

Tout cela se combine pour donner le niveau de remise le plus élevé depuis quatre ans, a-t-il ajouté. "Les goulets d'étranglement dans la production automobile pendant la pandémie de Corona et la crise des puces sont de l'histoire ancienne", a expliqué Dudenhöffer. Maintenant, la baisse des revenus réels se fait sentir par une réticence à acheter./ceb/DP/he