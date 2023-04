Étude : les voitures neuves redeviennent plus abordables

DUISBURG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Selon une étude, les voitures neuves deviennent un peu plus abordables sur le marché automobile allemand. Les constructeurs et les concessionnaires ont attiré les clients avec des remises plus importantes sur les prix catalogue en mars, compte tenu de la reprise de la production, selon le Center Automotive Research de Duisbourg. De plus, le taux de véhicules que les distributeurs et les constructeurs ont immatriculés pour leur propre compte et qui sont mis sur le marché après une courte période sous forme d'offres promotionnelles a augmenté.

Les remises proposées sur Internet s'étendaient aux voitures de tous les types de propulsion. En raison de la suppression des primes d'encouragement à la fin de l'année, la part des hybrides rechargeables combinant un moteur à combustion et un moteur électrique a nettement diminué pour atteindre à peine 5 % de toutes les nouvelles immatriculations. Selon Ferdinand Dudenhöffer, responsable de l'étude, les véhicules à batterie ont également vu leur part de marché baisser à 13,1 %. Dans ce domaine, on a assisté à un afflux d'immatriculations à la fin de l'année en raison de la baisse des subventions cette année.

Avec une part de marché de 81,5 %, les voitures thermiques ont été de loin les modèles les plus demandés parmi les 60 voitures neuves les plus populaires au cours des deux premiers mois. Comme elles sont en moyenne nettement moins chères que leurs concurrentes électriques, le prix moyen des voitures neuves a baissé d'un peu plus de 2300 euros par rapport au second semestre 2022, pour atteindre 34 762 euros./ceb/DP/jha