MUNICH (dpa-AFX) - Le traditionnel excédent d'exportations de l'industrie automobile allemande vers la Chine pourrait basculer dès cette année, selon une nouvelle étude. Cette année, 440 000 véhicules de constructeurs chinois ont déjà pu être importés en Europe, estiment dans une publication les experts automobiles du cabinet d'audit PwC et son propre cabinet de conseil Strategy&. En revanche, le nombre de voitures de constructeurs européens exportées vers la Chine est tombé à 325 000, dont la plupart sont des véhicules de l'industrie allemande (295 000).

L'année dernière, le rapport était inversé : l'industrie automobile européenne a livré 350 000 voitures en Chine, dont 320 000 allemandes, contre 280 000 voitures de marques chinoises importées en Europe.

Les constructeurs chinois augmentent rapidement leur part de marché domestique

L'étude porte principalement sur les ventes de voitures électriques dans le monde et les auteurs ont analysé les chiffres de vente dans 21 pays. Comme les constructeurs chinois augmentent rapidement leurs parts de marché dans le domaine des voitures à batterie, des hybrides rechargeables et des voitures à batterie "extended range" avec moteur à essence complémentaire sur leur vaste marché national, leur importance mondiale augmente également, comme le montre le document.

En République populaire de Chine, près de 65% des voitures vendues au deuxième trimestre étaient déjà fabriquées en Chine, soit une augmentation de plus d'un quart par rapport à l'été 2019. Selon l'étude, cela est principalement dû à la part de marché croissante des voitures électriques, c'est-à-dire, outre les véhicules à batterie, les hybrides de tous types.

Les droits de douane punitifs ne seraient pas d'une grande utilité pour les constructeurs européens

Les auteurs doutent que les droits de douane européens sur les voitures électriques chinoises profitent durablement aux constructeurs européens. Les droits de douane peuvent donner aux constructeurs automobiles européens un avantage à court terme sur leurs concurrents chinois, a déclaré Felix Kuhnert, responsable du secteur automobile chez PwC Allemagne. "Cependant, les constructeurs chinois ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'agilité dans le passé et profiteront des droits de douane pour augmenter leurs capacités de production en Europe ou pour trouver des partenaires pour la fabrication à la demande et proposer des produits encore plus compétitifs".

Les dirigeants de Pékin ont fixé l'objectif de devenir le leader technologique mondial dans plusieurs secteurs industriels, y compris les voitures électriques. La production et la vente de voitures électriques sont donc encouragées à différents niveaux en Chine, y compris par le biais de subventions municipales dans les grandes villes.