Exclusif - General Motors s'engage plus avant dans l'industrie minière avec l'investissement dans le lithium d'EnergyX

L'effort mondial des constructeurs automobiles pour électrifier leurs flottes a déclenché une ruée vers des approvisionnements stables de lithium, de cuivre, de nickel et d'autres minéraux essentiels. La demande devrait dépasser l'offre d'ici la fin de la décennie, ce qui suscite l'intérêt pour de nouvelles méthodes de production.

La société privée EnergyX est l'une des nombreuses entreprises qui développent des technologies d'extraction directe du lithium (DLE) qui n'ont pas encore fait leurs preuves et qui pourraient aider GM à filtrer le métal destiné à ses batteries Ultium à partir de certains types de saumure qui ont été largement ignorés par l'industrie minière au profit des bassins d'évaporation et des mines à ciel ouvert.

Les dépôts de saumure sont essentiellement des eaux salées que l'on trouve dans le monde entier. Beaucoup regorgent de lithium, de calcium et d'autres minéraux, et les technologies DLE visent à séparer le lithium et à laisser le reste.

Dans le cadre de cet investissement, les scientifiques de GM aideront EnergyX à commercialiser la technologie DLE, en essayant de réussir là où elle, ses rivaux Rio Tinto Ltd, Lilac Solutions Inc. soutenu par BMW et d'autres ont échoué jusqu'à présent.

Le constructeur automobile prévoit de mener un cycle de financement de série B pour EnergyX, d'une valeur de 50 millions de dollars, et d'aider à financer les futures expansions d'EnergyX en Amérique du Nord et du Sud.

GM, qui n'a pas souhaité préciser le montant du financement de série B, aura un droit de préemption sur l'achat de lithium provenant de tout projet développé par EnergyX.

"Nous nous engageons à décrocher des minerais essentiels à l'EV qui soient durables et compétitifs en termes de coûts", a déclaré Jeff Morrison, vice-président de GM chargé des achats et de l'approvisionnement à l'échelle mondiale.

EnergyX, également connue sous le nom d'Energy Exploration Technologies Inc, a déclaré qu'elle visait à lancer une première offre publique d'ici 2024. Dans le cadre d'une éventuelle introduction en bourse, la société de capital-investissement Global Emerging Markets Group prévoit d'investir 450 millions de dollars dans EnergyX une fois que les actions commenceront à être négociées.

DU LITHIUM MÉTAL À PARTIR D'UNE SAUMURE

EnergyX a déclaré que sa technologie pouvait produire du lithium métal directement à partir de la saumure, une perspective alléchante pour GM qui pourrait permettre au constructeur automobile d'éviter le raffinage du lithium, largement considéré comme un goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement.

L'investissement d'EnergyX intervient après que GM a accepté, en janvier, de payer 650 millions de dollars pour devenir le principal actionnaire de Lithium Americas Corp, qui développe le projet de lithium argileux Thacker Pass au Nevada.

En 2021, le constructeur automobile a également investi dans la société privée Controlled Thermal Resources Ltd CTR, qui tente d'utiliser la technologie DLE pour développer un projet de saumure géothermique dans le sud de la Californie.

L'investissement de GM constitue un important vote de confiance en faveur d'EnergyX, qui s'est trouvée piégée l'année dernière lorsque les autorités boliviennes - qui abritent les plus grandes ressources de lithium au monde - ont disqualifié la startup d'un processus de sélection de la technologie DLE.

"Cet investissement de GM changera complètement la trajectoire d'EnergyX", a déclaré Teague Egan, fondateur et directeur général de la jeune entreprise.

EnergyX construit cinq installations de démonstration qu'elle prévoit d'implanter en Argentine, au Chili et dans les États américains de Californie, de l'Arkansas et de l'Utah. Les clients potentiels fourniraient de la saumure provenant de terrains qu'ils possèdent afin de tester la technologie d'EnergyX, avant de signer un accord de développement.

Les sites sélectionnés aux États-Unis se trouvent à proximité de réserves existantes de saumure de lithium appartenant à Standard Lithium Ltd, Compass Minerals International Inc et CTR, qui ont toutes trois choisi un fournisseur de technologie DLE mais n'ont pas encore lancé la production.