BERLIN/HEIDE (dpa-AFX) - Le groupe suédois Northvolt peut construire comme prévu une grande usine de cellules de batteries pour voitures électriques dans le Schleswig-Holstein, près de Heide. La Commission européenne vient d'approuver les fonds prévus pour ce projet de plusieurs milliards d'euros, a annoncé lundi l'autorité bruxelloise. "Cette mesure, d'un montant de 902 millions d'euros, est la première aide individuelle autorisée pour éviter la délocalisation d'un investissement en dehors de l'Europe", a déclaré Margrethe Vestager, la commissaire européenne chargée de la concurrence. Le ministre allemand de l'économie Robert Habeck (Verts) a souligné : "Je suis très, très heureux que cela se produise aujourd'hui".

Northvolt veut produire des cellules de batterie pour les voitures électriques dans une usine située dans le district de Dithmarschen à partir de 2026. L'investissement de 4,5 milliards d'euros devrait permettre de créer 3000 emplois. Selon des sources proches du projet, l'entreprise a déjà investi environ 100 millions d'euros de fonds propres dans le projet de construction à Heide.

L'Etat fédéral et le Land exigent le financement du projet à hauteur d'environ 700 millions d'euros. A cela s'ajoutent des garanties pour 202 millions d'euros supplémentaires. Sur les fonds de la créance, environ 564 millions d'euros reviennent à l'État fédéral et jusqu'à 137 millions d'euros au Land. La créance se répartit sur plusieurs tranches annuelles. En décembre, le gouvernement fédéral avait libéré un avis de créance. Elle était soumise à l'approbation de la Commission européenne en matière d'aides d'État.

Le projet sera le plus grand projet industriel dans le Schleswig-Holstein depuis des décennies. Northvolt a toujours mis en avant les avantages de la côte ouest. Cette région produit beaucoup d'électricité éolienne sur terre et en mer - dont l'usine a besoin en grande quantité.

Le directeur de Northvolt, Peter Carlsson, avait entre-temps signalé que la construction à Heide pourrait être retardée. Il a cité comme raisons les prix relativement élevés de l'électricité en Allemagne et les subventions plus importantes aux Etats-Unis. C'est pourquoi l'entreprise a pu s'y implanter dans un premier temps. Selon les informations de l'agence de presse allemande, Northvolt a également envisagé de lancer deux projets de construction. Outre Heide, des sites aux États-Unis et au Canada seraient en lice