MUNICH (dpa-AFX) - BMW présente pour la première fois à l'IAA de Munich une voiture proche de la production en série de sa 'Nouvelle Classe' entièrement électrique, qui sera lancée en 2025. Lors de la présentation en avant-première samedi, le président du directoire Oliver Zipse a déclaré que l'autonomie et la vitesse de chargement étaient 30 pour cent meilleures que celles des véhicules électriques actuels. Toute l'architecture du véhicule est désormais entièrement axée sur la propulsion électrique, et comme le démontage et le recyclage de tous les composants sont planifiés dès le développement, les voitures sont également plus écologiques.

BMW ne gagne déjà pas moins d'argent avec ses voitures électriques qu'avec ses voitures à essence et diesel, a déclaré Zipse. La production est certes plus chère, les coûts sont plus élevés - mais "l'hypothèse selon laquelle les voitures à combustion sont toujours plus rentables que les voitures électriques est complètement fausse", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, nous gagnons de l'argent avec chaque voiture électrique, et ce sera encore plus le cas avec la Nouvelle Classe. Elle sera très rentable". Grâce à des modules logiciels pour la propulsion, le châssis, le réseau de bord et l'assistance à la conduite, par exemple, la nouvelle génération de véhicules permet d'économiser des faisceaux de câbles, du poids et de l'argent.

Comme véhicule de vision, BMW n'a pas présenté de modèle de terrain de sport (SUV), mais une berline de classe moyenne de la taille de l'actuelle Série 3. Le premier modèle de la nouvelle classe sera toutefois un SUV sorti de la nouvelle usine BMW de Debrecen en Hongrie fin 2025. Presque simultanément, le deuxième modèle sera lancé début 2026 dans l'usine mère de Munich, et d'autres voitures basées sur cette architecture suivront rapidement, a déclaré Zipse. Une BMW plus petite est également prévue.

BMW ne fixera le prix d'achat de ces voitures que peu avant le lancement de la production en série. "Nous n'allons pas nous retirer du marché par la force des choses", a déclaré Zipse. Aujourd'hui, c'est surtout en Chine qu'il y a une guerre des prix, avec de nombreux nouveaux constructeurs automobiles et des véhicules électriques bon marché. Dans le segment premium, la pression sur les prix se fait moins sentir, les règles du jeu y sont différentes. En Chine, les ventes de BMW ont augmenté de quatre pour cent au premier semestre.

Tesla est en train de quitter le segment premium pour se lancer dans le segment du volume, a déclaré Zipse. BMW, en revanche, maintient ses prix et sa part de marché.

Cette année, BMW veut vendre 15 pour cent de ses voitures à propulsion électrique, et en 2026, ce chiffre devrait déjà atteindre 33 pour cent. Le moment choisi pour le lancement de la "nouvelle classe" en 2025 est "en or", car le secteur se trouve justement à la veille d'un saut technologique, a déclaré Zipse. La batterie fait un bond de géant et la demande de voitures électriques va nettement augmenter au milieu de la décennie.

Toutefois, la demande mondiale de voitures à combustion restera encore longtemps très élevée. Contrairement aux constructeurs de voitures purement électriques, BMW peut également répondre à cette demande et continuera à croître, a déclaré Zipse.

Plusieurs constructeurs automobiles chinois présenteront pour la première fois leurs véhicules électriques à l'IAA. Lors du salon, Zipse s'entretiendra mercredi lors d'un forum avec les présidents des conseils d'administration des constructeurs automobiles chinois Saic, BYD, Chonquing et Nio ainsi qu'avec les présidents des conseils d'administration de Mercedes-Benz et de Volkswagen, Ola Källenius et Oliver Blume.

On ne sait pas si les constructeurs automobiles chinois s'implanteront en Europe comme les Japonais dans les années 1970 et les Sud-Coréens par la suite, a déclaré M. Zipse. Mais ils ont un avantage en termes de coûts et sont très forts dans le domaine des logiciels. Avec la voiture électrique, le segment de base ne sera peut-être plus desservi par les constructeurs européens. Mais "une BMW ne se conduit pas de la même manière qu'un véhicule chinois. Ce n'est pas si simple d'atteindre le sommet de cette industrie", a déclaré Zipse. Les constructeurs chinois doivent créer des marques, des réseaux de distribution et de service. Ils auraient le potentiel d'être agressifs en matière de prix, mais ne le font pas actuellement.

A Munich, le véhicule de vision BMW de la Nouvelle Classe sera visible à partir de mardi sur les surfaces de l'IAA librement accessibles dans le centre-ville. BMW avait autrefois utilisé le terme de Nouvelle Classe pour la berline compacte BMW 1500, présentée à l'IAA 1961 et qui avait alors sauvé l'entreprise en perte de vitesse. Aujourd'hui, ce terme désigne chez BMW la transition du groupe vers l'électromobilité, la numérisation et l'économie circulaire./rol/DP/he