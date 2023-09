MUNICH (dpa-AFX) - Pour la première fois, le grand congrès chinois de l'automobile électrique WNEVC s'est tenu en dehors de la République populaire - la première a eu lieu mercredi à l'IAA de Munich. Devant quelque 500 participants, le vice-ministre chinois de l'Industrie Xin Guobin a tout d'abord remercié la Chine pour son aide dans la construction de son industrie automobile. Jusqu'à récemment, les constructeurs automobiles étrangers en Chine étaient obligés de faire venir des partenaires chinois dans leurs usines. Désormais, les constructeurs chinois, qui connaissent désormais le succès dans leur pays, veulent conquérir le marché européen.

La Chine devance déjà le Japon et la Corée du Sud en matière d'importations européennes

"Les constructeurs chinois pénètrent massivement sur le marché européen, et ce avec des produits tout à fait compétitifs", rapportait Alexander Wachtmeister, expert du secteur auprès du cabinet de conseil Boston Consulting, en amont de l'IAA. Selon l'association des constructeurs européens Acea, 552 000 voitures ont déjà été exportées de Chine vers l'UE en 2022, soit six pour cent de toutes les nouvelles immatriculations. Parmi les pays d'origine hors UE, la Chine occupait ainsi pour la première fois la première place, devant la Grande-Bretagne, la Corée du Sud et le Japon.

Sur les routes allemandes, les nouveaux challengers sont jusqu'à présent "encore peu visibles", a déclaré Stefan Bratzel du Center of Automotive Management (CAM) à Bergisch Gladbach. Jusqu'à présent, c'est la marque MG de Saic, partenaire de VW, qui a eu le plus de succès avec 17 000 voitures électriques. Le leader du marché chinois BYD, qui vient de détrôner VW en tant que numéro un, a vendu jusqu'à présent 1400 véhicules en Allemagne.

La Chine, un centre de fitness pour Volkswagen et consorts.

Les nouveaux challengers augmentent la pression sur les constructeurs européens. "La Chine est devenue pour nous un centre de fitness", a déclaré Oliver Blume, le patron de Volkswagen, lors du congrès. Pour pouvoir rivaliser avec eux, il faut aussi passer à la "vitesse chinoise".

"L'arrivée des constructeurs chinois sur le marché va stimuler l'innovation dans l'industrie automobile européenne", a déclaré Wachtmeister. Dans le domaine de la connectivité et de l'infodivertissement, les constructeurs automobiles européens doivent rattraper leur retard, réduire les coûts et accélérer le rythme.

Selon le cabinet de conseil McKinsey, le développement d'un véhicule en Chine prend deux fois moins de temps qu'en Europe. Au lieu de quatre ans, les meilleurs constructeurs chinois y parviennent en deux ans. Alors que tous les constructeurs allemands ont jusqu'à présent un total d'environ 160 modèles électriques dans leur programme, les constructeurs chinois en lancent 70 nouveaux chaque année. Et ce, à des prix plus avantageux : Selon McKinsey, l'avantage de coût est de 20 à 30 pour cent.

Les Chinois et BMW misent aussi sur les voitures à hydrogène

Le président de la WNEVC, Wan Gang, a souligné que la Chine ne mise pas seulement sur les voitures à batterie (BEV), mais aussi sur une combinaison de voitures BEV, hybrides rechargeables et à pile à combustible à hydrogène (FCV). "L'hydrogène est un élément important". Selon lui, des milliers de taxis l'utilisent déjà à Pékin.

Le président de BMW, Oliver Zipse, a déclaré qu'il pouvait imaginer des moteurs à hydrogène pour la prochaine génération de BMW, la "nouvelle classe" qui sera lancée en 2025. "Nous sommes convaincus que la pile à combustible et la technologie BEV se complètent parfaitement. L'hydrogène est le chaînon manquant pour une mobilité sans CO2 pour les longues distances et dans les régions sans réseau de recharge suffisant". Les piles à combustible permettent d'économiser les matières premières rares des batteries et l'hydrogène peut être facilement stocké et transporté.

Taïwan n'est pas un sujet : les patrons de l'automobile visent une plus grande coopération

Lors du congrès WNEVC, personne n'a évoqué les menaces chinoises d'invasion de la République démocratique insulaire de Taïwan et les conséquences possibles pour le secteur automobile allemand. Au lieu de cela, tous les participants ont évoqué à l'unisson les perspectives "gagnant-gagnant" d'une coopération approfondie tant en Chine qu'en Europe.

Les constructeurs automobiles allemands possèdent de grandes usines en Chine, développent leur recherche et développement sur place, y vendent un tiers de leurs véhicules et ont besoin de matières premières pour les batteries et de composants chinois. Le secteur automobile chinois s'est établi comme fournisseur et veut désormais gagner de l'argent en vendant des voitures et des services de numérisation et de mobilité en Europe.

Le patron de Mercedes-Benz, Ola Källenius, a appelé à plus de libre-échange et de coopération et a mis en garde contre le protectionnisme. Il espère une coopération plus étroite et plus profonde avec ses partenaires chinois. La présidente de la VDA, Hildegard Müller, a salué l'orientation du gouvernement fédéral, qui ne veut pas dissocier l'économie de la Chine en tant que marché et fournisseur, mais qui se positionne plus largement. En tant que représentant du ministère fédéral de l'Économie, Bernhard Kluttig a appelé à une coopération et une concurrence équitables et transparentes./rol/DP/ngu