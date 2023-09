MUNICH (dpa-AFX) - Le constructeur automobile Mercedes-Benz voit jusqu'à présent d'un bon œil la bataille des rabais sur les voitures électriques en Chine. "La guerre des prix en Chine a lieu dans la fourchette de prix allant jusqu'à 300 000 renminbis", a déclaré dimanche à Munich le responsable du développement de Mercedes, Markus Schäfer, à des journalistes avant l'ouverture du salon de l'automobile et des transports IAA. Cela représente l'équivalent d'un peu plus de 38 000 euros. "Nous sommes principalement présents dans le segment allant jusqu'à 800 000 renminbis, voire plus d'un million de renminbis - et nous continuerons à proposer la meilleure offre aux clients, c'est notre objectif".

En ce qui concerne les nouvelles propulsions électriques, comme dans le nouveau modèle CLA présenté à l'IAA, la firme de Stuttgart veut faire baisser sensiblement les coûts élevés des voitures électriques. Le concurrent BMW avait laissé entrevoir environ 50 pour cent d'économies dans la chaîne cinématique électrique pour la "nouvelle classe" qui sera lancée à partir de 2025. "Nous allons nous mettre au niveau de la concurrence en ce qui concerne les réductions de coûts pour nos nouvelles propulsions électriques", a déclaré Schäfer à ce sujet.

Néanmoins, le développement à venir de nouvelles techniques de combustion inquiète le manager. "Les projets de l'UE7 qui sont aujourd'hui sur la table - il y a un énorme travail à faire. Une tâche financière colossale pour l'industrie de la sous-traitance, pour les usines de moteurs et de voitures particulières, qui nécessite des ressources incroyables", a déclaré Schäfer en faisant référence au durcissement prévu de la réglementation des gaz d'échappement dans l'UE. Elle doit permettre de réduire encore nettement les émissions de gaz d'échappement, mais l'industrie automobile met en garde depuis longtemps contre les coûts élevés./men/DP/zb