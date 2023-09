MUNICH (dpa-AFX) - Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) ouvrira mardi le salon de l'automobile et des transports IAA Mobility à Munich, mais la plupart des premières présentations auront déjà eu lieu d'ici là. Cette année, les constructeurs automobiles chinois attirent l'attention. Des constructeurs comme BYD, Saic ou Nio font irruption sur le marché allemand avec leurs voitures électriques. Leurs patrons veulent parler de l'avenir de l'e-mobilité lors du salon, en compagnie des patrons de VW, BMW et Mercedes-Benz.

Le patron de Tesla, Elon Musk, ne figure plus sur la liste des participants. Le groupe américain de voitures électriques, qui a rapidement pris de l'ampleur, est toutefois présent à l'IAA avec un petit stand. Le facteur "célébrité" du salon devrait être assuré auprès du public par l'actrice hollywoodienne Natalie Portman, qui souhaite parler du climat.

C'est BMW qui a quasiment ouvert le bal de l'IAA dès samedi. Le constructeur automobile munichois a présenté pour la première fois une voiture proche de la production en série de sa "Nouvelle classe" entièrement électrique, qui sera commercialisée en 2025. Suivront jusqu'à lundi soir les présentations de VW, Mercedes-Benz, Renault, des constructeurs automobiles chinois et des fournisseurs comme Bosch, Denso, ZF et Continental. Toyota et les autres grands groupes automobiles japonais ne sont pas présents à cette IAA. Même le groupe Stellantis, avec des marques comme Peugeot, Citroën et Fiat, n'est représenté que par sa filiale allemande Opel.

L'association de l'industrie automobile (VDA) a déplacé l'IAA de Francfort sur le Main à Munich et veut faire de l'ancien salon de l'automobile un événement coloré pour les "solutions de mobilité durables et intelligemment connectées". Le président de la Deutsche Bahn, Richard Lutz, et celui de Lufthansa, Carsten Spohr, prendront également la parole lors de forums. Et dans le centre-ville de Munich, le public pourra pendant six jours "découvrir et essayer autant de choses que possible". Cela va des minibus autonomes aux essais de voitures en passant par une piste d'essai pour vélos, cargos et vélos électriques dans le jardin anglais.

La première IAA de Munich, il y a deux ans, avait attiré plus de 400 000 visiteurs malgré les restrictions imposées par Corona. On en attend désormais davantage.

Des activistes radicaux pour le climat comme SmashIAA, Sand im Getriebe ou Die Letzte Generation ont annoncé leur intention de perturber le déroulement de l'IAA. La semaine dernière déjà, des routes avaient été bloquées à plusieurs reprises. Pour le jour de clôture de l'IAA, le 10 septembre, trois douzaines d'associations environnementales et de groupes politiques ont appelé à une grande manifestation sous le slogan #blockIAA. Trois mille participants sont annoncés./rol/DP/he