MUNICH (dpa-AFX) - Avant l'ouverture officielle du salon international de l'automobile IAA Mobility à Munich, les constructeurs automobiles et les fournisseurs présenteront ce lundi leurs nouveautés lors de dizaines de shows de lancement et de conférences de presse. Après les groupes automobiles allemands VW, BMW et Mercedes-Benz, qui ont déjà fait leurs premières apparitions ce week-end, les constructeurs automobiles chinois ont pu se mettre davantage en avant. Ils sont pour la première fois présents en grand nombre et présentent également de nombreux modèles à prix élevés avec lesquels ils veulent prendre des acheteurs aux constructeurs premium allemands et à Tesla.

Les portes de l'IAA ne s'ouvriront au grand public que mardi. Ce sont surtout les espaces d'exposition gratuits du centre-ville de Munich, où les constructeurs automobiles présentent leurs véhicules et proposent des essais, qui devraient attirer des centaines de milliers de visiteurs dans les jours à venir. Il faut également s'attendre à de nombreuses actions de protestation de la part des activistes climatiques. Ils ont appelé à une grande manifestation le week-end prochain sous le slogan BlockIAA /rol/DP/zb.