MUNICH (dpa-AFX) - Selon les experts du secteur, la part de marché des voitures électriques dans les nouvelles immatriculations en Allemagne devrait fortement diminuer l'année prochaine. La raison en est la baisse des subventions de l'Etat à l'achat. Avant le salon de l'automobile IAA à Munich (du 4 au 10 septembre), Volkswagen et BMW se montrent confiants quant à la future demande de voitures électriques. Le club automobile ADAC estime en revanche qu'une phase de démarrage plus longue avec l'argent des contribuables est nécessaire.

Le cabinet de conseil Deloitte prévoit une chute d'un tiers des ventes de voitures électriques en Allemagne en 2024. L'une des raisons serait la fin des primes à l'achat pour les propriétaires professionnels en septembre et la suppression progressive des primes pour les acheteurs privés d'ici fin 2025.

"En outre, des rabais plus élevés pour les véhicules à combustion pourraient compromettre les objectifs du gouvernement fédéral pour la montée en puissance de l'e-mobilité", écrivent les experts du secteur. Au lieu des 15 millions de voitures électriques visées, il ne devrait y en avoir que 11,7 millions sur les routes en 2030. Ce n'est qu'en 2026 que Deloitte prévoit que les voitures électriques représenteront plus de 30 pour cent du marché des nouvelles immatriculations. Le cabinet de conseil PwC estime qu'en 2027, la majorité des voitures neuves seront électriques, car les avantages de coûts des voitures électriques par rapport aux voitures à combustion s'imposeront alors.

Volkswagen espère que l'IAA relancera la demande de voitures électriques, qui a récemment faibli. "D'ici 2027, nous lancerons en tant que marque onze nouveaux modèles électriques sur le marché", a annoncé le directeur de la marque Thomas Schäfer lors d'un entretien avec l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. Le chef de la marque principale veut maintenir le cap sur l'électrique malgré le ralentissement récent de la demande. "Nous partons du principe que la part des voitures électriques en Europe va nettement augmenter dans les années à venir", a déclaré Schäfer. Il a qualifié de creux intermédiaire le fait que l'engouement ait récemment diminué.

BMW veut vendre cette année 15 pour cent de ses voitures à propulsion électrique, et en 2026, ce chiffre devrait déjà atteindre 33 pour cent. Avec la Nouvelle Classe, BMW place ses véhicules électriques sur une plateforme spécialement développée pour les voitures électriques. Les premiers modèles avec 30 pour cent d'autonomie en plus, une vitesse de chargement 30 pour cent plus élevée et un nouveau logiciel devraient être commercialisés à partir de fin 2025.

Le président du directoire Oliver Zipse a déclaré samedi que BMW ne gagnait déjà pas moins d'argent avec ses voitures électriques qu'avec ses voitures à essence et diesel. La production est certes plus chère, les coûts sont plus élevés - mais "l'hypothèse selon laquelle les voitures à combustion sont toujours plus rentables que les voitures électriques est complètement fausse", a-t-il déclaré à Munich. "Nous gagnons aujourd'hui de l'argent avec chaque voiture électrique, et ce sera encore plus le cas avec la Nouvelle Classe".

Christian Reinicke, président de l'ADAC, estime que les perspectives de l'électromobilité ne sont pas encore si favorables. Selon lui, le gouvernement ne doit pas réduire la demande de voitures électriques, mais l'élargir. "A mon avis, une exigence fiable et continue de la part de l'Etat est la clé pour convaincre les gens de passer à l'électrique", a déclaré Reinicke aux journaux du groupe de médias bavarois.

"La politique devrait poursuivre la demande pour les voitures électriques au-delà de 2024. Et ce de manière fiable jusqu'à la fin de la décennie. Il faut également supprimer le plafond annuel de la revendication". Au second semestre, on constate une nette réticence à acheter des voitures, "car les gens craignent que les fonds de la créance soient déjà épuisés".

## Rectification

- Dans le 5e paragraphe, 2e phrase, supprimer le mot "première fois"/rol/DP/he