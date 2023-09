MUNICH (dpa-AFX) - Cette année, les constructeurs automobiles chinois seront pour la première fois sous les feux de la rampe au salon IAA de Munich. Des constructeurs comme BYD, Saic ou Nio font irruption sur le marché allemand avec leurs voitures électriques. Mercredi, leurs patrons veulent discuter de l'avenir de l'e-mobilité avec les patrons de Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz au salon. Elon Musk, le patron de Tesla, ne figure plus sur la liste des participants.

Dans le centre-ville de Munich, le public doit pouvoir découvrir et essayer les véhicules les plus récents jusqu'au week-end. Cela va des minibus autonomes aux essais de voitures en passant par une piste d'essai pour vélos, vélos-cargos et vélos électriques dans le jardin anglais. Par ailleurs, l'IAA propose également des concerts gratuits en plein air dans la ville. La première IAA de Munich, il y a deux ans, avait attiré plus de 400 000 visiteurs malgré les restrictions imposées par la Corona. On en attend désormais davantage. Des actions de grande envergure de la part des activistes climatiques ne sont pas attendues avant la fin de la semaine /rol/DP/ngu.