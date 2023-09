MUNICH (dpa-AFX) - Munich devrait connaître ce week-end un pic de manifestations et d'actions contre le salon de l'automobile et des transports IAA Mobility. Dimanche, une manifestation débutera à partir de 11 heures sous le slogan "#blockIAA", à l'appel d'une alliance de différentes organisations critiques vis-à-vis de l'IAA. Une manifestation à vélo est prévue en parallèle, à l'appel notamment de BUND Naturschutz. En outre, diverses actions non annoncées sont attendues.

Les organisateurs de la manifestation #blockIAA ont annoncé 3000 participants. Il est difficile d'estimer combien ils seront, a déclaré une porte-parole. Mais la manifestation sera un "signe fort contre l'IAA", a-t-elle souligné. "La police peut essayer d'empêcher nos critiques, mais elle n'y arrivera pas".

Lors de la dernière IAA, il y a deux ans, des affrontements entre la police et les manifestants avaient eu lieu à plusieurs reprises au cours d'une manifestation, parfois même avec l'utilisation de matraques. La police munichoise a souligné dernièrement qu'elle était prête à communiquer, mais qu'en cas de débordements violents ou d'actions de casse, elle essaierait de les empêcher dès le début et de les poursuivre systématiquement. Un porte-parole a en outre déclaré qu'il s'attendait à ce que des personnes "issues de l'extrême gauche et enclines à la violence" participent à la manifestation annoncée dimanche.

L'IAA Mobility a officiellement ouvert ses portes mardi et s'accompagne, comme il y a deux ans, de protestations. Outre les actions de collage du groupe Letzte Generation qui durent depuis longtemps dans la ville, Attac, Greenpeace ou Extinction Rebellion, entre autres, ont récemment protesté, leurs actions ayant parfois été empêchées par la police./ruc/DP/ngu