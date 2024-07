STUTTGART/HANNOVRE (dpa-AFX) - De nombreux emplois sont sur la sellette dans l'industrie automobile allemande, selon un sondage. Plus de la moitié des entreprises interrogées dans le secteur prévoient de supprimer des postes en Allemagne, selon une enquête menée par le cabinet de conseil Horváth auprès des cadres du secteur. La raison en serait surtout la forte pression sur les coûts et la nouvelle concurrence, notamment en provenance de Chine.

59 pour cent des entreprises interrogées ont déclaré s'attendre à une réduction des effectifs en Allemagne au cours des cinq prochaines années, 14 pour cent même à une forte réduction. En revanche, seules 15 % d'entre elles s'attendent à une augmentation des effectifs.

La situation n'était guère meilleure dans le reste de l'Europe occidentale, où 53 % des personnes interrogées prévoyaient une réduction des effectifs. Certes, les entreprises continuent d'investir fortement en Allemagne et en Europe de l'Ouest. Mais les nouveaux emplois sont créés ailleurs.

Les emplois se déplacent à l'étranger

"La production se fait de plus en plus dans les régions où les voitures sont finalement vendues", explique Frank Goller, partenaire et expert en automobile chez Horváth, à l'agence de presse allemande. "Ce n'est pas nouveau, mais cela s'est encore renforcé". Selon lui, les mauvaises expériences de ces dernières années avec des ruptures de stock, notamment dans les semi-conducteurs, n'ont rien changé. "Ce processus continue de s'accélérer. Avec pour conséquence la délocalisation des emplois".

En conséquence, des effectifs sont créés presque partout dans le monde - sauf en Allemagne et en Europe de l'Ouest. 75% des entreprises interrogées ont l'intention de renforcer leurs capacités en Inde, 60% en Chine et autant en Europe de l'Est. Les signes de croissance sont également présents dans le reste de l'Asie, ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud.

"Les nouvelles usines sont rares en Allemagne", constate Goller. "Lorsque de nouvelles usines sont créées, elles le sont généralement en dehors de l'Allemagne. Et c'est là que l'emploi se développe".

Les surcapacités augmentent la pression sur les coûts

Pourtant, une grande partie des investissements continue d'être dirigée vers l'Allemagne. "Si l'on ne considère que les entreprises dont le siège social est en Allemagne, on constate au moins une chose : Un quart des investissements totaux des entreprises opérant toutes à l'échelle mondiale continue d'affluer ici", déclare Goller. C'est nettement plus que dans toute autre région du monde.

Mais l'argent va surtout aux nouveaux produits et technologies et à la conversion des sites existants à la propulsion électrique. "Dans la production, on investit beaucoup dans l'automatisation des installations de fabrication et la numérisation". En conséquence, le bilan de l'emploi est mauvais.

"Nous ne voyons pas aujourd'hui l'Allemagne se réduire à un simple site de développement", souligne Goller. "De nombreuses entreprises, en particulier les grands groupes, continuent à affirmer leur attachement à l'Allemagne et à leurs usines ici".

Cependant, de nombreuses usines en Allemagne et en Europe sont déjà loin de tourner à plein régime. La pression sur les coûts est donc grande, et de nombreux constructeurs y répondent par des programmes d'économie et des suppressions d'emplois.

Pour cette étude, le cabinet de conseil Horváth a interrogé 91 cadres supérieurs du secteur au cours du dernier trimestre, dont 55 en Allemagne, dans le cadre d'entretiens individuels. Plus de la moitié des personnes interrogées provenaient de constructeurs automobiles, le reste de fournisseurs, de grands concessionnaires et de prestataires de mobilité. Bien que la sélection ne soit pas représentative, elle est néanmoins significative en raison du grand nombre de personnes interrogées, explique M. Goller./fjo/DP/zb