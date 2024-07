L'Union européenne imposera des droits de douane allant jusqu'à 37,6 % à partir de vendredi sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine, ont annoncé jeudi des responsables de l'UE, ravivant ainsi les tensions commerciales avec Pékin.

Il reste toutefois une période de quatre mois pendant laquelle les droits de douane ne sont que provisoires et où les deux parties devraient poursuivre des discussions intensives.

Les droits de douane provisoires de la Commission européenne, compris entre 17,4 % et 37,6 % sans antidatation, sont destinés à empêcher ce que sa présidente, Ursula von der Leyen, a qualifié de menace d'inondation de véhicules électriques bon marché bénéficiant de subventions de l'État.

Les taux sont presque exactement les mêmes que ceux annoncés par la Commission le 12 juin. L'exécutif a procédé à de légers ajustements après que les entreprises ont identifié des erreurs de calcul mineures dans la divulgation initiale.

Pékin avait alors déclaré qu'il prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour sauvegarder les intérêts de la Chine.

Ces mesures pourraient inclure des droits de douane de rétorsion sur les exportations vers la Chine de produits tels que le cognac ou la viande de porc.

L'enquête antisubventions de l'UE doit encore durer près de quatre mois.

À l'issue de celle-ci, la Commission, l'organe exécutif de l'UE, pourrait proposer des "droits définitifs", généralement applicables pendant cinq ans, sur lesquels les membres de l'UE voteraient.

Le ministère chinois du commerce a déclaré jeudi que les deux parties avaient déjà tenu plusieurs séries de discussions techniques sur les droits de douane.

"Il reste encore quatre mois avant l'arbitrage, et nous espérons que les parties européenne et chinoise iront dans la même direction, feront preuve de sincérité et feront avancer le processus de consultation dès que possible", a déclaré He Yadong, porte-parole du ministère.

BYD devra s'acquitter de droits de douane de 17,4 %, Geely de 19,9 % et SAIC de 37,6 %, a indiqué l'UE jeudi. Ces droits s'ajoutent aux droits de douane habituels de 10 % appliqués par l'UE sur les importations de voitures.

Les entreprises considérées par l'UE comme ayant coopéré à l'enquête anti-subventions, notamment les constructeurs automobiles occidentaux Tesla et BMW, seront soumises à des droits de douane de 20,8 % et celles qui n'ont pas coopéré à des droits de 37,6 %. La Commission a estimé que la part des marques chinoises sur le marché de l'UE est passée de moins de 1 % en 2019 à 8 % et pourrait atteindre 15 % en 2025. Elle affirme que les prix sont généralement inférieurs de 20 % à ceux des modèles fabriqués dans l'UE.

Les responsables politiques européens tiennent à éviter une répétition de ce qui s'est passé avec les panneaux solaires il y a dix ans, lorsque l'UE n'a pris que des mesures limitées pour freiner les importations chinoises et que de nombreux fabricants européens se sont effondrés. L'UE a lancé son enquête antisubventions sur les véhicules électriques chinois en octobre dernier.

L'Association chinoise des voitures particulières a déclaré que les droits de douane n'auraient qu'un impact modeste sur la majorité des entreprises chinoises.

Les taux sont bien inférieurs aux droits de 100 % que Washington prévoit d'appliquer aux importations de véhicules électriques chinois à partir du mois d'août.