BERLIN (dpa-AFX) - L'association allemande de protection de l'environnement (Deutsche Umwelthilfe) a demandé une augmentation des tarifs et des restrictions de stationnement pour les SUV dans 150 villes allemandes. L'organisation a annoncé mardi que des demandes avaient été envoyées aux maires des 16 Länder. La plupart des demandes ont été adressées à la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (36) et au Bade-Wurtemberg (26) - dont les villes de Koln, Düsseldorf, Heidelberg, Stuttgart et Mayence. La DUH affirme que ses demandes visent à inciter les villes à prendre des mesures plus sévères contre les poids lourds urbains.

Ainsi, les frais de stationnement pour les résidents devraient, selon la volonté de l'association d'aide à l'environnement, passer à au moins 360 euros par an, avec des tarifs échelonnés en fonction de la taille du véhicule. Pour le stationnement, la Deutsche Umwelthilfe souhaite des limitations beaucoup plus strictes.

La ville de Paris est un modèle pour ces efforts. Lors d'une consultation citoyenne en février dernier, une majorité s'est prononcée en faveur d'un triplement des tarifs de stationnement pour ce type de véhicules. A partir de septembre, la capitale française fera payer 18 euros pour une heure de stationnement des SUV et autres véhicules lourds dans le centre-ville, au lieu des six euros habituels.

Après la décision de Paris, la DUH a également appelé les citoyens allemands à se mobiliser en ligne contre ce qu'elle appelle les "SUV monstres". 19 000 personnes auraient participé à cette action et auraient chargé l'Umwelthilfe d'adresser en leur nom les demandes correspondantes aux villes.

La DUH souligne qu'elle ne considère pas les voitures familiales telles que les monospaces comme des SUV. Mais là aussi, la tendance est depuis de nombreuses années "à l'augmentation de la taille et du poids des voitures de toutes catégories", déplore l'organisation.

L'association allemande des villes et des communes (Deutscher Städte- und Gemeindebund) se montre réservée quant aux projets de la DUH et évoque les obstacles à l'augmentation des tarifs de stationnement. Le porte-parole Alexander Handschuh, interrogé par l'agence allemande d'information sur le tourisme (dpa), a expliqué que les tarifs actuels "correspondent souvent à peine aux coûts de construction et d'entretien des parkings". Mais réagir à cette situation en modulant les tarifs de stationnement en fonction de la taille des véhicules entraînerait, selon l'association, "une charge bureaucratique importante". Il n'est donc pas surprenant que peu de villes aient jusqu'à présent envisagé une telle réglementation.

"Il faudrait également s'assurer que de tels frais ne désavantagent pas certains groupes de population, comme les familles", a déclaré Handschuh. La Cour administrative fédérale considère que des écarts trop importants constituent une "inégalité de traitement illégale". Les communes ont donc besoin d'une "marge de manœuvre" dans la gestion des parkings./faa/DP/jha