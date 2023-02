L'Umwelthilfe mise sur la prochaine instance après avoir perdu le procès contre BMW

MUNICH (dpa-AFX) - L'association allemande d'aide à l'environnement (DUH) a échoué mardi en première instance au tribunal de Munich I dans son action en justice contre BMW pour le climat. Selon les plaignants, le dernier mot n'a pas encore été dit. L'association veut aller jusqu'à la prochaine instance - et si nécessaire jusqu'à la Cour fédérale de justice.

L'association Umwelthilfe avait exigé du constructeur automobile munichois qu'il cesse de vendre des voitures à essence et diesel à partir de 2030 et qu'il réduise drastiquement les émissions de CO2 de ses véhicules d'ici là. Le groupe avait rejeté cette demande, la jugeant infondée. La décision du tribunal régional n'est pas encore définitive.

Malgré le rejet de la plainte, l'association Umwelthilfe estime que le jugement confirme sa plainte. Le tribunal a expressément jugé la plainte recevable et a souligné que le jugement n'avait été rendu que dans le contexte actuel, a déclaré le directeur fédéral de la DUH, Jürgen Resch. Si l'Etat ne remplit pas ses obligations en matière de protection du climat dans les années à venir, la plainte pourrait avoir plus de succès à l'avenir. Nous espérons que la Cour d'appel de Munich se prononcera rapidement en appel et que la Cour fédérale de justice rendra une décision de principe au plus tard en 2024.

BMW s'est également montré satisfait de la décision du tribunal mardi. "Nous saluons la décision du tribunal régional de Munich qui a rejeté la plainte de la DUH comme non fondée", a déclaré un porte-parole. "Le débat sur la manière d'atteindre les objectifs climatiques doit être mené dans le cadre du processus politique, par les parlements démocratiquement légitimés - mais pas dans une salle d'audience".

Lors du procès, les plaignants de l'association Umwelthilfe avaient invoqué une atteinte à leurs droits généraux de la personne en raison des émissions de CO2 de la distribution automobile. Mardi, le tribunal n'a pas exclu une telle atteinte, mais a décidé qu'il n'y avait pas de risque de violation illégale à ce stade.

La chambre s'est appuyée sur une décision de la Cour constitutionnelle allemande de 2021 qui oblige l'État à protéger le climat. Le gouvernement comme le législateur doivent toujours vérifier l'efficacité de leurs mesures de protection du climat et les adapter si nécessaire. Actuellement, le tribunal ne voit cependant pas de particularités qui conduiraient à une évaluation différente en droit civil.

En septembre, le tribunal de grande instance de Stuttgart avait également rejeté une plainte similaire déposée par l'association Umwelthilfe contre Mercedes-Benz ; la procédure est maintenant en deuxième instance devant la cour d'appel. L'association a également porté plainte contre le groupe pétrolier et gazier Wintershall Dea fin août./jml/DP/jha