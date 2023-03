L'Union demande un changement de la nouvelle norme d'émission Euro

BERLIN (dpa-AFX) - La CDU et la CSU au Bundestag demandent une modification de la nouvelle norme antipollution Euro 7, dont l'Union doute qu'elle apporte une "plus-value écologique", selon une motion déposée au Bundestag et citée par le journal Augsburger Allgemeine (jeudi). Le gouvernement fédéral doit s'engager à Bruxelles pour obtenir des améliorations.

"Bien sûr, d'autres améliorations sont souhaitables si elles sont techniquement réalisables", a déclaré au journal Anja Weisgerber, porte-parole du groupe CDU/CSU pour les questions environnementales. Mais c'est là que la proposition de l'UE présente des faiblesses. Ainsi, les systèmes de dépollution des gaz d'échappement devraient respecter les valeurs limites dans des situations de conduite irréalistes.

Selon les plans de la Commission européenne, la norme Euro 7 doit être appliquée à partir de juillet 2025. Dans sa proposition, la Commission a estimé le surcoût pour les voitures particulières à 120 euros en moyenne. Pour les poids lourds, les coûts devraient augmenter de 2700 euros. L'industrie avait toujours estimé que ce chiffre était trop bas, mais n'avait pas fourni de données précises.

"Une nouvelle voiture ne doit pas devenir un produit de luxe pour quelques-uns en raison des nouvelles règles", a déclaré Mme Weisgerber, membre de la CSU.

En novembre, la Commission européenne avait fait des propositions de révision des limites de pollution comme les oxydes d'azote. La nouvelle norme vise à garantir des véhicules plus propres et une meilleure qualité de l'air pour protéger la santé des citoyens et l'environnement. L'objectif d'Euro 7 est de réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des voitures de 35 pour cent d'ici 2035, et de plus de 50 pour cent pour les bus et les camions.

Les composés NOx ont également été au cœur du scandale des émissions, à la suite duquel plusieurs villes ont partiellement interdit la circulation des véhicules diesel. Les États membres de l'UE et le Parlement européen doivent encore négocier le projet et se mettre d'accord sur une ligne commune. Il est actuellement prévu que les règles entrent en vigueur en 2025 pour les voitures et en 2027 pour les camions et les bus./bf/DP/stk