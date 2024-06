BERLIN (dpa-AFX) - La CDU/CSU au Bundestag veut faire pression pour éviter la disparition du moteur à combustion interne dans l'UE à partir de 2035. Le ministre des Transports Volker Wissing (FDP) et le gouvernement de l'Ampel doivent veiller à assurer l'avenir à long terme du moteur à combustion "respectueux du climat" en Allemagne, a déclaré le porte-parole du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag, Thomas Bareiß, à l'agence de presse allemande à Berlin. Dans une motion, le groupe parlementaire demande au gouvernement fédéral de garantir l'avenir du moteur à combustion interne "respectueux du climat" en Allemagne de manière durable et sans date limite.

Les Etats membres de l'UE et le Parlement européen avaient scellé la fin des voitures neuves équipées de moteurs diesel et essence à partir de 2035. Concrètement, les voitures neuves ne pourront plus émettre de dioxyde de carbone, tel qu'il est produit par la combustion de l'essence et du diesel. Des exceptions sont envisagées pour les "e-fuels", qui n'ajoutent pas de CO2 à l'atmosphère.

Lors de la campagne électorale européenne, la CDU/CSU avait demandé de revenir sur l'interdiction du moteur à combustion interne à partir de 2035. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lundi à propos de l'abandon des véhicules à combustion qu'elle souhaitait continuer à miser sur l'ouverture technologique et le pragmatisme. Elle a ainsi laissé entendre qu'il pourrait bientôt y avoir une proposition concrète sur la manière d'éviter la fin déjà décidée des moteurs à combustion. C'est ce qu'exige notamment le FDP comme condition préalable à un soutien de von der Leyen, qui souhaite redevenir présidente de la Commission.

M. Bareiss a déclaré que M. Wissing avait fait beaucoup de promesses sur le thème des moteurs à combustion et qu'il n'avait rien mis en œuvre. Il faut maintenant une clarification rapide et une véritable approche ouverte à la technologie, a déclaré le politicien de la CDU. "L'Allemagne ne peut pas se contenter des voitures électriques".

L'Union est favorable à l'utilisation de toutes les possibilités techniques et réglementaires disponibles pour les moteurs et les carburants alternatifs respectueux du climat, a déclaré Bareiss. "Cela inclut la mobilité électrique, mais aussi les e-fuels, l'hydrogène, les biocarburants à base de déchets et les biocarburants certifiés durables issus de la biomasse cultivée. Les e-fuels, en particulier, qui peuvent alimenter des moteurs à combustion interne, permettent de réaliser d'importantes économies de CO²."/hoe/DP/zb