BALTIMORE (dpa-AFX) - Onze semaines après l'effondrement d'un grand pont autoroutier dans la ville américaine de Baltimore, l'entrée du port est de nouveau entièrement ouverte à la circulation. Le canal a été dégagé et a retrouvé ses dimensions opérationnelles initiales, soit environ 210 mètres de large et 15 mètres de profondeur, ont indiqué lundi (heure locale) les autorités compétentes dans un communiqué. Auparavant, il n'y avait qu'une voie limitée pour la navigation commerciale.

Fin mars, le porte-conteneurs "Dali" avait heurté un pilier du pont Francis Scott Key, provoquant l'effondrement de ce pont autoroutier à quatre voies de plus de 2,5 kilomètres de long. Depuis lors, les équipes de sauvetage s'étaient efforcées de récupérer des morceaux de pont dans l'eau et d'éloigner le navire, partiellement enseveli sous les débris, du lieu de l'accident. L'effondrement du pont, qui a fait six morts, a également eu d'immenses répercussions économiques, l'un des plus importants ports maritimes des États-Unis étant temporairement inutilisable.

Environ 50 000 tonnes de débris ont été retirées de la rivière Patapsco au cours des derniers mois, ont indiqué les autorités lundi. Plus de 1500 personnes et environ 500 spécialistes du monde entier ont participé aux travaux avec des barges, des grues flottantes et des excavatrices. "Nous pouvons faire de grandes choses si nous travaillons ensemble", a déclaré le gouverneur du Maryland, Wes Moore, dans un communiqué. Il a toutefois précisé que le travail ne serait pas terminé tant que le pont Francis Scott Key ne serait pas reconstruit.

Six hommes ont été tués dans l'accident. Il s'agissait d'ouvriers du bâtiment d'origine latino-américaine qui effectuaient des réparations sur le pont au moment de l'accident. Selon les premières constatations, le navire aurait été immobilisé en raison d'une panne de courant. Le FBI a ouvert une enquête /alz/DP/mis.