BRUXELLES (dpa-AFX) - A la veille de l'entrée en vigueur attendue des droits de douane provisoires de l'UE sur les voitures électriques chinoises, l'association de l'industrie automobile allemande (VDA) met en garde avec véhémence contre les conséquences pour l'économie nationale. Les droits de douane punitifs n'ont pas d'effet sur l'UE ou l'Allemagne, selon un document de référence que l'agence de presse allemande a pu consulter.

L'association met en garde contre les dommages "énormes" qui pourraient être causés par des contre-mesures potentielles de Pékin. La Chine est le plus grand marché automobile du monde et, selon la VDA, elle était le troisième plus grand marché d'exportation pour les voitures allemandes en 2023, après les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Mise en garde contre les droits de douane chinois

Si des droits d'importation devaient être imposés par Pékin sur les véhicules équipés d'un moteur de plus de 2,5 litres de cylindrée, l'industrie serait durement touchée, selon l'association de lobbying. En 2023, environ un tiers des véhicules exportés d'Allemagne vers la Chine appartiendront à cette catégorie.

En outre, des taxes élevées ne permettraient pas d'atteindre l'objectif déclaré de garantir des conditions de concurrence équitables et de protéger l'industrie nationale contre les pratiques déloyales. Au contraire, elles rendraient plus difficile le développement de l'électromobilité et donc la réalisation des objectifs climatiques, souligne l'association.

Une garantie en guise de pénalité

La Commission européenne devrait publier jeudi les détails nécessaires pour que les droits provisoires puissent entrer en vigueur. Si tel est le cas, ils seront perçus par le biais d'une garantie à partir du 5 juillet à minuit. Toutefois, le fait que les droits de douane, qui peuvent atteindre 38,1 %, soient effectivement retenus dépendra de la possibilité de trouver un autre arrangement avec la Chine.

Les pays de l'UE doivent décider au plus tard en novembre si des droits de douane seront également introduits à long terme. Dans ce cas, les droits provisoires seraient appliqués rétroactivement dans certains cas.

La décision de menacer d'imposer des droits de douane a été prise à la suite d'une enquête de l'UE qui a conclu que les producteurs chinois de voitures électriques bénéficiaient de subventions inéquitables. Les constructeurs de l'UE risquent d'en pâtir.

VDA : pas de déferlement de voitures électriques attendues de Chine

En attendant, l'industrie automobile allemande ne s'attend pas à ce que les voitures électriques chinoises inondent le marché européen. Selon les estimations de l'association, leur part du marché total des voitures particulières devrait se stabiliser entre cinq et dix pour cent d'ici 2030. Cela s'explique notamment par l'attachement des consommateurs aux marques, qui est très fort pour les voitures. A titre de comparaison, le VDA constate qu'en 2023, les constructeurs allemands auront vendu environ dix fois plus de voitures électriques en Chine que les producteurs chinois en Allemagne./scr/DP/zb