BERLIN (dpa-AFX) - A partir de ce vendredi, seuls les particuliers peuvent encore demander une créance de l'Etat pour l'achat d'une voiture électrique - le bonus écologique. L'association allemande de l'industrie automobile (VDA) estime que cela compromet la poursuite de l'essor du marché de l'électromobilité. "La suppression du bonus écologique pour les voitures particulières à usage professionnel aura un effet négatif sur leurs immatriculations et donc sur le marché des voitures particulières électriques dans son ensemble", a déclaré Hildegard Müller, présidente de la VDA, à l'agence de presse allemande. "Les voitures particulières à usage professionnel sont exclues du bonus écologique, alors que le passage à l'électromobilité est nécessaire dans toutes les flottes".

Avec le bonus écologique, l'État exige l'achat d'une voiture électrique. À partir du 1er septembre 2023, seuls les particuliers qui achètent un véhicule électrique à des fins exclusivement privées auront le droit de déposer une demande, selon l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (Bafa) compétent. Cela fait suite à une décision de la coalition des feux de signalisation. Au début de l'année, le gouvernement fédéral avait en outre déjà réduit la demande de l'État. Les subventions pour les véhicules hybrides rechargeables combinant un moteur à combustion et un moteur électrique expiraient fin 2022.

Avant que les clients professionnels ne puissent plus demander le bonus écologique, les demandes ont nettement augmenté. Selon les données du Bafa, le nombre de demandes a augmenté d'environ deux tiers en juillet par rapport au mois précédent.

La présidente de la VDA, Mme Müller, a déclaré que ce sont précisément les voitures de fonction et autres voitures particulières à usage professionnel qui ont pu apporter une contribution importante au passage à la mobilité électrique et qui sont ensuite arrivées sur le marché de l'occasion à des prix plus avantageux. "Ils contribuent ainsi de manière tout à fait décisive à un parc de voitures globalement plus respectueux du climat ainsi qu'à la réalisation des objectifs climatiques". A cela s'ajoute le fait que la nouvelle réglementation représente une charge pour les PME et les entreprises de logistique. "Il est maintenant crucial de renforcer la confiance des gens dans l'électromobilité d'une autre manière : L'infrastructure publique de recharge doit être développée de manière encore plus conséquente et les réseaux électriques doivent être préparés pour l'avenir".

La critique est également venue de l'Union centrale de l'artisanat allemand. Le secrétaire général Holger Schwannecke avait déclaré que le bonus écologique avait jusqu'à présent accompagné avec succès la modernisation des parcs automobiles des entreprises et le passage à des motorisations alternatives, et qu'il avait permis des investissements parfois très coûteux. "Il est incompréhensible que cet instrument éprouvé disparaisse sans être remplacé, compte tenu des exigences et des objectifs de la politique climatique". Les différences de prix entre les motorisations conventionnelles et alternatives restent très élevées, en particulier pour les voitures et les véhicules utilitaires à usage professionnel. "Le fait que le bonus écologique doive maintenant être supprimé dans le secteur professionnel risque de freiner la montée en puissance de l'électromobilité dans l'artisanat et les PME, qui ne fait que commencer."/hoe/DP/mis