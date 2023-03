L'offre de voitures électriques d'occasion a fortement augmenté

MUNICH (dpa-AFX) - L'offre de voitures électriques d'occasion a doublé en un an. Mais contrairement au marché des voitures neuves, elles sont encore exotiques, comme le montrent les chiffres de la bourse automobile Mobile.de et de l'Office fédéral allemand de l'automobile. Une poussée plus importante pourrait avoir lieu d'ici un à deux ans.

Sur la grande bourse de véhicules Mobile.de, 25 500 voitures purement électriques d'occasion étaient annoncées en moyenne en janvier, comme le montre une évaluation de l'entreprise pour la Deutsche Presse-Agentur, qui ne tient pas compte des véhicules de plus de 20 ans ou 200 000 kilomètres. Cela représentait une augmentation de 106% par rapport à janvier 2022, mais les voitures purement électriques ne représentaient que 2,4% de l'offre. Et si l'on considère les immatriculations réelles comptabilisées par le KBA, ce chiffre n'était que de 1 %. Pour les voitures neuves, la part des véhicules électriques était dix fois plus élevée.

Cela s'explique par le fait que les nouvelles immatriculations de voitures électriques, en hausse ces dernières années, ne se sont pas encore répercutées sur le marché de l'occasion. Mais cela pourrait changer dans les deux années à venir : "Il y aura probablement une plus grande offre de voitures électriques d'occasion à partir de 2024 ou 2025", explique Thomas Peckruhn, vice-président de la fédération allemande de l'industrie automobile (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe). A ce moment-là, de nombreux retours de leasing des dernières années arriveront sur le marché./ruc/DP/zb