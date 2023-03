La CJCE rend un arrêt important sur la responsabilité en matière d'émissions diesel

LUXEMBOURG (dpa-AFX) - La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendra mardi (9h30) son jugement très attendu sur le scandale des émissions des moteurs diesel. Le point crucial de la procédure est de savoir si les acheteurs de voitures équipées d'une technologie antipollution non conforme peuvent demander des dommages et intérêts même si les constructeurs ont fait preuve de négligence. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (BGH), les plaignants du diesel n'ont droit à de l'argent que s'ils ont été trompés de manière immorale et intentionnelle. Ces critères stricts n'étaient jusqu'à présent remplis que pour le moteur EA189 à l'origine du scandale VW.

Dans ses conclusions de l'année dernière, l'avocat général de la CJCE s'était prononcé en faveur d'un abaissement significatif de ces obstacles. Les juges suivent souvent son avis, mais pas toujours.

Le contexte de la procédure est une plainte en dommages et intérêts déposée par l'Allemagne contre Mercedes au sujet d'une "fenêtre thermique". Les fenêtres thermiques font partie du système de contrôle des moteurs, qui réduisent le contrôle des émissions lorsque les températures sont plus basses. Les constructeurs automobiles affirment que cela est nécessaire pour protéger le moteur. Les organisations de défense de l'environnement, quant à elles, y voient un instrument qui contribue à faire paraître les émissions des voitures dans des conditions de test plus faibles qu'elles ne le sont dans la circulation routière réelle. Les juges luxembourgeois sont très critiques à l'égard de la fenêtre thermique et considèrent qu'elle n'est autorisée que dans des limites très étroites