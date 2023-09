PEKIN (dpa-AFX) - Pékin a réagi avec consternation à l'annonce d'une enquête de l'UE sur les subventions accordées aux voitures électriques. La Chine est inquiète et mécontente de cette affaire, a déclaré jeudi à Pékin un porte-parole du ministère du Commerce. La Chine part du principe que les mesures d'enquête visent à protéger l'industrie européenne. Il s'agirait d'un "comportement protectionniste non dissimulé" qui perturberait et fausserait gravement les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile mondiale et aurait un impact négatif sur les relations économiques et commerciales sino-européennes.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait annoncé mercredi que l'UE ouvrirait une enquête sur les aides publiques accordées aux voitures électriques chinoises. "Le prix de ces voitures est artificiellement abaissé par d'énormes subventions publiques - cela fausse notre marché", a-t-elle déclaré au Parlement européen à Strasbourg. C'est inacceptable, a-t-elle ajouté. Les marchés mondiaux seraient inondés de voitures électriques chinoises moins chères.

Une enquête antisubventions peut aboutir à l'imposition de droits de douane punitifs, par exemple. Des mesures sont actuellement en cours dans plusieurs secteurs économiques afin de réduire la dépendance de l'UE vis-à-vis de pays comme la Chine et de protéger les entreprises nationales. En mars, la Commission européenne a présenté une proposition de loi sur l'approvisionnement en matières premières. L'objectif est de garantir que l'UE ne reste pas dépendante des importations de matières premières importantes en provenance de certains pays comme la Chine.

Le ministère du Commerce à Pékin a quant à lui souligné les relations de longue date entre l'Europe et la Chine dans le secteur automobile. L'industrie automobile chinoise s'est développée rapidement et est devenue plus compétitive, a-t-il déclaré. C'est le résultat d'une innovation technologique constante et de la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement industrielle complète. Les entreprises automobiles de l'UE ont investi en Chine pendant de nombreuses années et le marché chinois est devenu le plus grand marché pour ces entreprises. La Chine maintient toujours une attitude ouverte et coopérative et accueille les entreprises automobiles de l'UE pour qu'elles continuent à investir et à se développer en Chine. C'est également le cas pour les voitures électriques./jon/DP/stk