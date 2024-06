PEKIN (dpa-AFX) - La Chine a menacé l'UE de porter plainte devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en raison des droits de douane punitifs qu'elle envisage d'imposer aux voitures électriques chinoises. "La Chine se réserve le droit de déposer une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises", a déclaré jeudi He Yadong, un porte-parole du ministère chinois du Commerce.

Les droits de douane punitifs n'empêcheraient pas seulement "la coopération mutuellement bénéfique" dans le domaine des nouveaux véhicules énergétiques, mais fausseraient également l'industrie automobile mondiale et la chaîne d'approvisionnement. L'action européenne est soupçonnée d'enfreindre les règles de l'OMC et constitue un "acte manifeste de protectionnisme commercial".

Mercredi, la Commission européenne avait menacé d'imposer des droits de douane punitifs provisoires sur les voitures électriques en provenance de Chine. Le paiement effectif des droits de douane, qui peuvent atteindre 38,1 %, dépendra de la possibilité de trouver un autre arrangement avec la Chine. Dans certains cas, ils seraient retenus rétroactivement à partir de début juillet si l'UE convenait d'appliquer des droits plus élevés à long terme. Le gouvernement chinois a été appelé à se montrer ouvert au dialogue /jpt/DP/ngu.