PARIS (dpa-AFX) - Dans le cadre d'un grand plan de lutte contre le changement climatique, la France veut mettre les voitures électriques à la portée d'une large partie de la population. Comme l'a annoncé le président Emmanuel Macron lundi soir, les personnes aux revenus les plus modestes pourront dès l'année prochaine louer des modèles de voitures électriques à partir de 100 euros par mois. L'offre devrait se limiter aux véhicules produits en Europe. Les modalités exactes sont encore en cours d'élaboration. Comme l'a déclaré Macron, le nombre de voitures électriques produites en France devrait atteindre un million de véhicules par an d'ici 2027.

Pour encourager le passage de la voiture aux transports en commun, la France veut mettre en place des réseaux de RER dans 13 agglomérations, a annoncé Macron. Dans la ville frontalière de Strasbourg, un réseau express régional de ce type a récemment été mis en service.

Comme l'Allemagne, la France veut abandonner les chaudières à gaz et passer aux pompes à chaleur pour le chauffage. D'ici 2027, un million de pompes à chaleur devraient être produites chaque année en France et 30 000 installateurs devraient être formés, selon le président.

Ces mesures font partie d'un "plan écologique français" de plusieurs milliards d'euros. L'objectif est de réagir au changement climatique et à ses conséquences, de protéger la biodiversité et de se débrouiller avec des ressources limitées, a déclaré Macron. L'un des objectifs intermédiaires est de réduire les émissions de CO2 de la France de 55 pour cent d'ici 2030 par rapport à 1990.

Outre la sobriété dans l'utilisation de l'énergie et de l'eau, il s'agit également d'innovations techniques et d'un changement de comportement chez les producteurs et les consommateurs. Un "budget vert" prévoit des dépenses de 40 milliards d'euros rien que pour l'année prochaine./evs/DP/he