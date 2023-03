La controverse sur l'interdiction des voitures à moteur thermique menace d'assombrir le sommet européen

BRUXELLES (dpa-AFX) - Le premier sommet européen régulier de l'année risque d'être éclipsé par le conflit sur le blocage par l'Allemagne du projet d'interdiction des voitures neuves à moteur thermique. Jusqu'à mercredi soir, il ne semblait pas que le conflit sur les règles de protection du climat puisse être résolu avant le début de la réunion des chefs d'Etat et de gouvernement jeudi (11h30), comme prévu initialement. C'est pourquoi le litige devrait jouer un rôle au moins en marge du sommet. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) pourrait être mal à l'aise.

Ces derniers jours, de nombreux partenaires de l'UE ont exprimé en coulisses leur incompréhension et leur irritation face au fait que le gouvernement allemand ait empêché la décision finale début mars. En fait, les négociateurs du Parlement européen et des États membres de l'UE se sont mis d'accord en octobre sur le fait qu'à partir de 2035, seules les voitures neuves sans émissions seraient autorisées à circuler dans l'UE.

Le gouvernement allemand a toutefois posé des exigences supplémentaires début mars. Le FDP, en particulier, insiste pour que les voitures neuves à moteur à combustion soient autorisées à circuler après 2035 si elles utilisent des carburants électriques neutres pour le climat. On entend par là des carburants artificiels produits avec de l'électricité verte. Le ministère allemand des Transports et la Commission européenne travaillent à une solution, mais ne sont pas encore parvenus à un accord.

La ministre d'État Anna Lührmann (Verts) a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que les discussions aboutissent avant le sommet. Le ministre des Transports Volker Wissing a quant à lui tempéré les espoirs d'un accord rapide. "Nous parlons d'une réglementation pour 2035. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas prendre le temps d'examiner les choses en détail", a déclaré le politicien du FDP au journal Augsburger Allgemeine (jeudi).

Officiellement, ce sont de tout autres sujets qui sont à l'ordre du jour de la première des deux journées du sommet entre le chancelier Scholz et ses collègues : le soutien à l'Ukraine, un échange avec le secrétaire général de l'ONU António Guterres et des discussions sur la compétitivité de l'économie européenne.

LA GUERRE EN UKRAINE - UN SOUTIEN AUSSI LONGTEMPS QUE NÉCESSAIRE

Depuis plus d'un an, la guerre de la Russie contre l'Ukraine est l'un des thèmes principaux de chaque sommet de l'UE. Il en sera de même lors de cette réunion au sommet. Les chefs d'État et de gouvernement veulent discuter de la manière dont le soutien militaire et économique à l'Ukraine peut être renforcé.

Le président ukrainien Volodymyr Selenskyj devrait participer aux discussions par vidéoconférence. Un projet de déclaration finale de la réunion stipule que "l'Union européenne se tient fermement et pleinement aux côtés de l'Ukraine et continuera à fournir une aide politique, économique, militaire, financière et humanitaire solide à l'Ukraine et à son peuple aussi longtemps que nécessaire".

L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE FACE À LA CONCURRENCE MONDIALE

Les tensions géopolitiques, les prix élevés de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement interrompues et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ont eu raison des entreprises en Allemagne et en Europe ces dernières années. A cela s'ajoutent les pressions exercées par la Chine ou les Etats-Unis, par exemple, qui ont récemment lancé d'importants programmes de subventions pour leur économie. La Commission européenne d'Ursula von der Leyen a répliqué la semaine dernière avec deux propositions :

D'une part, les procédures d'autorisation pour les secteurs industriels stratégiques comme les énergies renouvelables doivent être accélérées. D'autre part, l'autorité veut fixer des objectifs de production à l'industrie pour les matières premières particulièrement importantes. Il s'agit en particulier des matières premières dont l'Europe a besoin pour la transition verte - par exemple pour la construction de voitures électriques et d'éoliennes. Jusqu'à présent, l'UE dépend d'autres pays comme la Chine pour de nombreuses matières premières importantes.

Le gouvernement allemand espère également que le sommet européen donnera un signal positif pour la conclusion rapide de nouveaux accords de libre-échange. Le projet avec l'association sud-américaine Mercosur, en particulier, reste toutefois très controversé. Les critiques de pays comme la France et l'Autriche craignent que les agriculteurs européens ne soient contraints de se livrer à une guerre des prix sans merci, tout en alimentant la destruction des forêts tropicales et de l'environnement dans les pays du Mercosur, à savoir le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay./wim/DP/zb