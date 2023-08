FLENSBURG (dpa-AFX) - Le mois dernier, une voiture neuve sur cinq vendue en Allemagne était équipée d'une batterie électrique. Avec près de 48 700 voitures purement électriques (BEV), le nombre de nouveaux véhicules mis sur les routes en juillet a augmenté d'environ 60 pour cent par rapport au même mois de l'année précédente, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la circulation automobile (KBA) à Flensburg. Leur part dans l'ensemble des nouvelles immatriculations s'est élevée à 20 pour cent.

"La dynamique de croissance des voitures électriques continue d'augmenter après un début d'année en demi-teinte", a déclaré Constantin Gall, Managing Partner du cabinet de conseil EY. Il ne faut toutefois pas s'attendre à ce que cette tendance se poursuive encore longtemps. "Car pour les entreprises, l'achat d'une voiture électrique devient nettement moins intéressant avec l'expiration de la créance de l'État au 1er septembre". Les détenteurs professionnels représentent la majorité des nouvelles immatriculations, soit 68 pour cent.

Malgré l'augmentation du nombre de voitures électriques, les nouvelles immatriculations dans leur ensemble ne sont pas devenues plus propres récemment. Au cours des six premiers mois de cette année, les émissions moyennes de CO2 des véhicules nouvellement immatriculés se sont élevées à 121 grammes par kilomètre, soit à peu près le même niveau que l'année dernière à la même période. Les données de la KBA pour le mois de juillet n'étaient pas disponibles vendredi. Les nouvelles immatriculations dont les émissions moyennes se situent entre 121 et 160 grammes par kilomètre ont notamment augmenté de près d'un quart au cours du premier semestre.

Dans l'ensemble, le marché automobile est resté en juillet nettement en dessous du niveau d'avant la pandémie. Selon le KBA, 243 277 voitures particulières ont pris la route en juillet. Cela représentait certes environ 18 pour cent de plus que le même mois de l'année précédente. Mais "par rapport aux sept premiers mois de l'année 2019, les nouvelles immatriculations sont inférieures de 25 %", a indiqué vendredi la Fédération de l'industrie automobile (VDA)./maa/DP/nas