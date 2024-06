La panne informatique du fournisseur de logiciels et de technologies de vente au détail CDK est entrée dans sa deuxième journée consécutive jeudi, affectant les concessionnaires automobiles à travers les États-Unis, ont déclaré les entreprises concernées jeudi.

"La panne de CDK affecte les concessionnaires automobiles à travers les Etats-Unis et le Canada, y compris une partie des concessionnaires du groupe BMW", a déclaré à Reuters un porte-parole de BMW North America.

CDK a déclaré à Reuters qu'il s'efforçait de rétablir ses services et de permettre à ses concessionnaires de reprendre leurs activités "aussi rapidement que possible".

La société, qui fournit des logiciels aux concessionnaires automobiles, a brièvement fermé tous ses systèmes mercredi, déclarant qu'elle enquêtait sur un cyberincident.

"Les concessionnaires sont très attachés à la protection des informations relatives à leurs clients et recherchent activement des informations auprès de CDK afin de déterminer la nature et l'étendue de l'incident cybernétique et de pouvoir y répondre de manière appropriée", a déclaré la National Automobile Dealers Association. Le concessionnaire privé Holman a également déclaré que la panne avait affecté son système téléphonique. La société d'investissement Brookfield Business Partners a racheté CDK en avril 2022 pour 6,41 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en numéraire, privant ainsi le dernier grand fournisseur de logiciels pour les concessionnaires et les constructeurs automobiles coté en bourse. (Reportage de Juveria Tabassum, Kannaki Deka et Nathan Gomes à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)