La pire année pour la production automobile britannique depuis 1956

LONDRES (dpa-AFX) - La production de voitures au Royaume-Uni devrait atteindre en 2022 son niveau le plus bas depuis 1956. L'association professionnelle SMMT a mis en cause jeudi la pénurie mondiale de semi-conducteurs, mais aussi la fermeture de deux usines et l'impact du "Corona Lockdown" en Chine sur les chaînes d'approvisionnement.

Certes, la production destinée au marché national a nettement augmenté de 9,4 pour cent par rapport à 2021. Cependant, les exportations ont diminué de 14 pour cent. Les constructeurs britanniques sont particulièrement touchés, car les quatre cinquièmes des voitures produites sont exportées. Plus de la moitié de ces exportations sont destinées à l'UE, et les exportations vers la communauté internationale ont chuté de 10 pour cent.

Au total, 775 014 voitures ont été produites au Royaume-Uni l'année dernière, soit 9,8 pour cent de moins que l'année précédente et 40,5 pour cent de moins que l'année pré-Corona 2019. Rien qu'en décembre, la production a chuté de 17,9 pour cent par rapport à l'année précédente, alors qu'en octobre et novembre, les chiffres avaient légèrement augmenté pour la première fois depuis longtemps.

En 2021, la production avait déjà nettement baissé. En 1972, le Royaume-Uni produisait encore 1,97 million de voitures.

L'association Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) s'est réjouie de la production de véhicules électriques, qui a atteint un niveau record de 234 066 unités. Un peu plus de 30% de toutes les voitures produites au Royaume-Uni étaient donc entièrement électriques ou hybrides. Depuis 2017, la valeur des voitures électriques exportées est passée de 1,3 à plus de 10 milliards de livres (11,34 milliards d'euros).

Le potentiel de ce secteur est évident, a déclaré le président de la SMMT, Mike Hawes. Il a appelé à "prendre maintenant les bonnes décisions". Cela implique une stratégie visant à développer la production nationale de batteries et à accélérer la transition vers les véhicules électriques dans l'ensemble du secteur.

La semaine dernière, la start-up Britishvolt, qui avait planifié une "giga-usine" dans le nord-est de l'Angleterre, a déposé le bilan. Près de 300 emplois sont concernés. Le gouvernement britannique ne veut plus autoriser de nouveaux véhicules thermiques à partir de 2030 /bvi/DP/zb