La réunion du secteur à la chancellerie déclenche un débat sur l'e-mobilité

BERLIN (dpa-AFX) - A l'occasion d'une réunion au sommet à la chancellerie, un débat s'est ouvert sur le rythme de la transition vers les voitures électriques. Les participants à la "plateforme stratégique pour la transformation de l'industrie automobile et de la mobilité", qui se sont réunis dans l'après-midi, ont réaffirmé, selon le gouvernement allemand, l'objectif de mettre au moins 15 millions de voitures entièrement électriques sur les routes allemandes d'ici 2030. Auparavant, des critiques avaient été émises sur le rythme.

"Les participants se sont accordés sur le fait qu'une montée en puissance rapide de l'e-mobilité est nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques dans le domaine des transports", a déclaré le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit dans un communiqué écrit mardi après la réunion.

Le gouvernement fédéral a fait référence au "plan directeur" déjà présenté à l'automne pour développer le réseau de recharge pour les voitures électriques. "Pour la mise en place et l'exploitation de l'infrastructure de recharge, c'est maintenant en premier lieu au secteur de l'énergie et de l'automobile de jouer", a déclaré Hebestreit. L'infrastructure de recharge des camions doit également progresser.

Outre le chancelier Olaf Scholz (SPD), plusieurs ministres ainsi que des représentants du secteur de l'automobile et de la mobilité, des salariés, des scientifiques, des Länder et des communes ont participé à la table ronde. Ce n'est qu'après la réunion que le gouvernement fédéral a publié la liste exacte des participants. Des organisations telles que Lobbycontrol avaient critiqué la forte participation du secteur automobile. "Un changement de mode de transport respectueux du climat nécessite plus de trains et moins de voitures. C'est ce que devrait aborder le prochain sommet de la mobilité", a demandé Marissa Reiserer de Greenpeace.

"Nous sommes nettement en retard sur tous les objectifs essentiels que le gouvernement fédéral s'est lui-même fixés", avait auparavant critiqué Jörg Hofmann, président du syndicat IG Metall, à la radio Deutschlandfunk. Les citoyens sont encore prudents lorsqu'il s'agit d'acheter des voitures électriques. Selon lui, cela est principalement dû à l'insuffisance des infrastructures de recharge, qui constitue un obstacle majeur. L'infrastructure de recharge doit également être mise en place là où elle est vraiment nécessaire, comme à la campagne, et pas seulement là où elle est rentable. Le président d'IG Metall a évoqué les hésitations de l'industrie automobile et les plans que la politique s'est elle-même fixés.

Selon une enquête menée auprès des consommateurs par le cabinet de conseil Deloitte, le passage aux voitures électriques est freiné par l'augmentation des coûts et le manque d'infrastructures. Malgré un choix croissant de modèles, seuls 16 % des personnes interrogées achèteraient une voiture purement électrique lors de leur prochain achat. Fin 2021, ce pourcentage était de 15%. Les coûts d'exploitation réduits et les primes d'achat du gouvernement sont des arguments essentiels pour l'achat d'une voiture électrique. "Or, les coûts de l'électricité s'envolent, tandis que les subventions sont progressivement réduites, voire supprimées en 2025. Cela entraînera une baisse des ventes de voitures électriques à l'avenir", a déclaré Harald Proff, expert du secteur.

La principale préoccupation des consommateurs est l'autonomie : Elle a été citée le plus souvent (57 %), suivie par le manque d'infrastructures publiques de recharge (47 %), le temps de recharge et l'impossibilité de recharger à domicile (45 % chacun). 75% des personnes interrogées en Allemagne souhaiteraient le plus souvent recharger leur voiture électrique à domicile. Ce souhait a augmenté par rapport à l'année dernière (70%), bien que les possibilités de chargement manquent, notamment dans les villes à forte densité de population, a encore indiqué Deloitte.

Du point de vue de l'association allemande de l'énergie et de l'eau (BDEW), les possibilités de chargement ne sont toutefois pas un problème. Une enquête interne montre que les utilisateurs jugent positivement le développement de l'offre de recharge. "Le taux d'utilisation des bornes de recharge est d'environ 15%, il y a une bonne marge de progression", a déclaré Kerstin Andreae, présidente du conseil d'administration de BDEW. "Le problème de l'œuf et de la poule sur le marché n'existe plus".

La demande de voitures électriques dépasse de loin l'offre, selon Andreae. Les clients attendent parfois plus d'un an pour obtenir leur voiture. Le nombre d'immatriculations devrait augmenter beaucoup plus rapidement pour atteindre un total de 15 millions de voitures entièrement électriques sur les routes d'ici 2030 - un objectif que le gouvernement fédéral composé du SPD, des Verts et du FDP s'est fixé dans l'accord de coalition. "Il ne suffit pas de stimuler la demande avec des primes à l'achat et un développement anticipé de l'offre de recharge. La demande et l'acceptation sont déjà élevées, il faut maintenant renforcer l'offre de véhicules."/hrz/DP/he