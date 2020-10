La valeur du jour en Europe BMW : les ventes renouent avec la croissance au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

C’est une bonne nouvelle pour BMW (-0,57% à 64,48 euros). Ses ventes mondiales ont retrouvé le chemin de la croissance au troisième trimestre 2020. Elles ont ainsi progressé de 8,6% entre juillet et septembre pour s’établir à 675 680 véhicules. « Grâce à notre solide gamme de modèles, nous avons pu augmenter nos ventes du troisième trimestre d'une année sur l'autre, malgré les effets durables de la pandémie de coronavirus », s’est réjoui Pieter Nota, membre du directoire de BMW en charge de la clientèle, des marques et des ventes." Nous sommes particulièrement satisfaits de la croissance de près de 50 % des ventes de véhicules électrifiés. Cela fait de l'électromobilité un moteur de croissance important ", a-t-il ajouté. Entre juillet et septembre 2020, le groupe a écoulé près de 55 000 véhicules électrifiés.Le plus gros moteur du groupe de Munich demeure cependant les ventes de sa marque éponyme (+9,8% à 585 336 unités), portées notamment par la nouvelle " BMW 2 Series Grand Coupé " ou la version remaniée de la BMW 5 Series.Sur le plan géographique, les ventes trimestrielles du groupe BMW ont bondi de 31,1 % en Chine (230 612 unités) et progressé de 7,1 % en Europe (275 618 unités), dont +12,1% pour l'Allemagne (85 579 unités). En revanche, les ventes ont chuté de 15,7% aux Etats-Unis à 78 634 unités.Malgré ce retour à la croissance au troisième trimestre, les ventes du groupe accusent toujours un repli de 12,5% (à environ 1,64 million d'unités) sur les neufs premiers mois de l'année. Coronavirus oblige.A l'avenir, BMW entend poursuivre l'électrification systématique de sa gamme de modèles, avec notamment la BMW i4 et la BMW iNEXT dès l'année prochaine. L'entreprise prévoit de mettre en circulation plus de sept millions de véhicules électrifiés d'ici 2030, dont deux tiers entièrement électriques.