HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" sur les droits de douane punitifs pour les voitures électriques chinoises :

"La menace de droits de douane punitifs allant jusqu'à 38,1 pour cent pour les voitures électriques chinoises n'est pas une bonne idée. Car l'UE risque ainsi une guerre commerciale avec la deuxième plus grande économie du monde. Les Chinois accepteront difficilement des droits de douane punitifs et introduiront à leur tour des droits de douane punitifs sur les voitures européennes. Ce serait une catastrophe, surtout pour les constructeurs automobiles allemands, car la Chine est le plus grand marché de Mercedes, BMW et Volkswagen. Si la demande s'y effondrait en raison de prix trop élevés, les constructeurs locaux auraient un gros problème. Il n'est dans l'intérêt ni de l'Europe ni de la Chine de mettre en place une spirale de droits de douane punitifs qui paralyserait le commerce mutuel. Le ministre de l'Économie Habeck a raison d'appeler à des discussions avec les Chinois. Cela ne devrait pas être facile, mais c'est mieux qu'une guerre commerciale qui nuirait à tout le monde."