Le Canada affirme que l'hydrogène est meilleur que le GNL pour les besoins de l'Allemagne

Le Canada et l'Allemagne discutent de la construction de terminaux GNL sur la côte atlantique canadienne au cours des cinq prochaines années, en prévision de la visite canadienne du chancelier allemand Olaf Scholz la semaine prochaine. L'Allemagne tente de se sevrer de sa dépendance au gaz russe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

Mais les coûts de transport du gaz depuis l'Alberta, dans l'ouest canadien, jusqu'à la côte est seraient élevés. Un nouveau gazoduc serait nécessaire, et l'abandon mondial des combustibles fossiles signifie que la durée de vie du terminal serait trop courte pour être rentable, à moins qu'il ne soit converti en terminal à hydrogène lorsque la demande de gaz diminuera.

"Nous travaillons sur ces questions. Mais ce que je dirais, c'est que... sur la côte Est, la grande opportunité est l'hydrogène", a déclaré à Reuters le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

Les commentaires de Wilkinson reflètent un changement de cap, passant du soutien d'éventuels nouveaux projets de GNL sur la côte Est à la mise en évidence des difficultés. Jeudi, un fonctionnaire allemand a déclaré que le GNL canadien ne serait qu'"une solution à moyen terme".

M. Scholz signera un accord visant à établir des chaînes d'approvisionnement en hydrogène avec le Canada lors d'une visite de deux jours la semaine prochaine. Sa délégation, qui comprendra des dirigeants d'entreprises allemandes, se rendra à Montréal, Toronto et Stephenville, à Terre-Neuve.

L'accord accélérera un partenariat visant à développer les exportations d'hydrogène à partir de la côte Est dès 2025, a déclaré M. Wilkinson.

L'hydrogène est un carburant sans carbone qui convient le mieux pour alimenter de grandes machines industrielles, des véhicules lourds et pour le chauffage.

Vendredi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré aux journalistes que ses entretiens avec M. Scholz porteront "beaucoup plus sur les endroits où nous devons être sur la voie du net zéro, et sur le fait que le Canada peut se positionner et se positionnera comme un fournisseur d'énergie important dans un monde net zéro" plutôt que sur les besoins énergétiques actuels de l'Allemagne.

Au cours des derniers mois, le Canada et l'Allemagne avaient indiqué qu'ils discutaient des options pour des terminaux GNL sur la côte Est, et le ministre canadien de l'Environnement Steven Guilbeault a déclaré à Reuters en juin que l'installation de Repsol au Nouveau-Brunswick était le projet le plus réalisable.

"L'économie du GNL de la côte ouest est presque certainement susceptible d'être meilleure que celle du GNL de la côte est, simplement en raison de la distance des exigences de transmission", a déclaré Wilkinson.

Le Canada a deux projets de GNL prévus sur sa côte Pacifique : LNG Canada, dirigé par Shell, devrait commencer à fonctionner en 2025, et Woodfibre LNG, une filiale de Pacific Energy Ltd, devrait être achevé en 2027.

Compte tenu de l'évolution mondiale vers les énergies renouvelables, les nouveaux projets de GNL canadiens devraient avoir un plan pour passer du GNL à l'hydrogène afin d'éviter les actifs échoués, a déclaré Wilkinson.

Les minéraux essentiels utilisés dans les batteries des véhicules électriques seront également à l'ordre du jour de la visite allemande, car les entreprises souhaitent activement s'assurer un approvisionnement par le biais de partenariats ou d'investissements, a-t-il ajouté.

Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, sera du voyage, ont déclaré à Reuters des personnes connaissant bien le sujet. Wilkinson a déclaré que Mercedes-Benz Group AG et BMW enverront également des représentants.