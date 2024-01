MUNICH/FLENSBURG (dpa-AFX) - L'Office fédéral de l'automobile (KBA) mène une procédure d'enquête contre BMW concernant de possibles manipulations des gaz d'échappement. Un porte-parole du KBA a déclaré mercredi qu'il s'agissait d'un soupçon de dispositif d'invalidation non autorisé dans la commande du moteur d'un modèle diesel, confirmant ainsi un article du quotidien Bild. BMW a fait savoir que le modèle de SUV X3 en question, équipé d'un moteur diesel de deux litres, avait été construit entre 2010 et 2014. BMW examine le comportement des émissions et est en contact avec les autorités.

Selon le KBA, le soupçon est apparu dans le cadre de la surveillance du marché. Les autorités examinent les véhicules de tous les constructeurs et peuvent effectuer des examens dans leur propre laboratoire et analyser le logiciel. La procédure d'enquête concernant la BMW X3 a été lancée en août dernier.

BMW avait déjà fait état de cette procédure dans son rapport semestriel 2023. Le porte-parole du KBA a indiqué qu'il s'agissait d'une procédure en cours, "nous n'en sommes qu'au stade de l'enquête"./rol/DP/jha