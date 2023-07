La commission du commerce du Sénat américain a approuvé jeudi une loi interdisant aux constructeurs automobiles d'éliminer la radio AM dans les nouveaux véhicules et obligeant des sociétés comme Ticketmaster à indiquer le prix total des billets, frais compris, dans leurs documents commerciaux.

La commission s'est penchée sur un certain nombre de projets de loi avant que le Congrès ne prenne ses vacances d'août, approuvant deux projets de loi visant à renforcer la protection de la vie privée des enfants en ligne. La mise à jour de la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Childrens Online Privacy Protection Act), entrée en vigueur en 2000, porterait l'âge des enfants protégés par cette mesure de 12 à 16 ans.

Le projet de loi sur la radio AM et le projet de loi sur la tarification des billets ont tous deux bénéficié d'un fort soutien bipartisan et des mesures complémentaires ont été adoptées à la Chambre des représentants.

Les redevances sur les prix des billets sont devenues un problème de plus en plus important. Selon des études du bureau du procureur général de New York et du Government Accountability Office, ces frais peuvent représenter de 21 % à 58 % du prix des billets pour certains événements.

Les amateurs de concerts sont mécontents de Ticketmaster depuis des années, et le dernier catalyseur de critiques est apparu en novembre lorsque des fans frustrés de Taylor Swift ont lutté contre son site web, souvent sans succès, pour acheter des billets pour la première tournée de la pop star en cinq ans.

Le projet de loi sur la radio AM obligerait le ministère des transports à publier des règlements rendant obligatoire la radio AM dans les nouveaux véhicules sans frais supplémentaires.

Les sénateurs ont déclaré cette année qu'au moins sept constructeurs automobiles avaient retiré la radio AM de leurs véhicules électriques, dont Tesla, BMW et Volkswagen. Ford a fait marche arrière en mai sous la pression du Congrès.

Les législateurs estiment que la suppression de la radio AM compromet le système fédéral de diffusion d'informations essentielles à la sécurité publique. L'Association nationale des radiodiffuseurs (National Association of Broadcasters) a déclaré que le projet de loi "garantira que les dizaines de millions d'auditeurs de la radio AM à travers le pays conservent l'accès aux informations locales, à des programmes communautaires diversifiés et aux informations d'urgence".

L'Alliance for Automotive Innovation, un groupe commercial représentant les principaux constructeurs automobiles, s'est opposé à la mesure : "Il s'agit simplement d'un projet de loi visant à soutenir et à privilégier une technologie particulière qui est maintenant en concurrence avec d'autres options de communication et qui doit s'adapter à l'évolution des auditeurs". (Reportage de David Shepardson et Diane Bartz ; Rédaction de Leslie Adler)