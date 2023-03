Le cabinet de conseil Bain : les constructeurs automobiles peuvent doubler le recyclage

MUNICH (dpa-AFX) - Les constructeurs automobiles européens pourraient presque tripler la part des composants et des matières premières recyclés dans leur production d'ici 2040, passant de 23 à 59%, selon une étude du cabinet de conseil Bain. "Cela permettrait à lui seul de réduire de 60% les émissions de CO2 liées à l'utilisation des matériaux", ont indiqué les experts du secteur lundi à Munich.

Pour les batteries, le recyclage et la réutilisation seront de toute façon la norme à l'avenir. Mais le taux de recyclage global d'une voiture à la casse pourrait passer d'à peine 80% aujourd'hui à 97% en 2040. Presque toutes les pièces d'un véhicule seraient alors réutilisées. Il serait également possible d'utiliser beaucoup plus de pièces usagées pour les réparations - 12 % au lieu de 2 % aujourd'hui.

Cela présente également des avantages au regard de la dépendance risquée à l'égard de matières premières rares et coûteuses : "Les cycles fermés ne réduisent pas seulement l'impact sur l'environnement, ils augmentent également la résilience des chaînes d'approvisionnement et réduisent les coûts des matériaux à long terme", a déclaré Klaus Stricker, partenaire de Bain. "Cela se traduit par des marges plus élevées et offre en outre de nouvelles opportunités de revenus".

La plupart des constructeurs automobiles sont en train de convertir leurs gammes de modèles à la propulsion électrique. Mais les objectifs environnementaux et climatiques ne peuvent être atteints qu'avec des cycles de matériaux fermés tout au long du cycle de vie d'une voiture, a déclaré l'associé de Bain Björn Noack, co-auteur de l'étude.

La conception durable des nouveaux modèles, comme les matériaux facilement séparables, fait partie des leviers. Les entreprises pionnières examinent systématiquement l'ensemble de leur chaîne de valeur et construisent des circuits fermés avec des partenaires. Au sein de la Global Battery Alliance, par exemple, plus de 120 entreprises et institutions travaillent déjà sur une chaîne de valeur durable pour les batteries. "L'économie circulaire suppose que les fabricants, les fournisseurs et les personnes extérieures au secteur collaborent largement et en toute confiance", a déclaré M. Noack./rol/DP/stk