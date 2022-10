Le fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques CATL prévoit un quasi-triplement de son bénéfice au troisième trimestre.

La société est le plus grand fabricant de batteries au monde et représente plus d'un tiers des ventes mondiales de batteries pour VE.

CATL, fournisseur du constructeur automobile américain Tesla Inc, s'attend à ce que son bénéfice net du troisième trimestre augmente pour atteindre entre 8,8 milliards de yuans (1,23 milliard de dollars) et 9,9 milliards de yuans, contre 3,3 milliards de yuans l'année dernière, a déclaré CATL dans une déclaration boursière lundi dernier.

Elle s'attend à ce que le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'année fasse plus que doubler par rapport à la période de l'année précédente.

"L'entreprise ... a intensifié ses efforts d'expansion du marché en plus de la capacité prévue précédemment", a déclaré CATL dans son communiqué. "La production et les ventes ont considérablement augmenté, ce qui a contribué à décrocher sa position de leader permanent sur le marché mondial et à entraîner une croissance rapide des bénéfices."

CATL a accéléré son expansion sur les marchés étrangers avec des contrats pour fournir des batteries aux principaux constructeurs automobiles, notamment Mercedes Benz Group et BMW en Europe et Ford Motor Co aux États-Unis, où les incitations gouvernementales stimulent la demande de VE.

L'entreprise chinoise a annoncé en août qu'elle construirait une usine de batteries de 7,6 milliards de dollars en Hongrie, la plus grande d'Europe à ce jour.

Pour compenser la hausse des coûts des matériaux de batterie, CATL a pris des mesures, notamment la signature de contrats à long terme avec les fournisseurs, le recyclage des matériaux et la négociation d'un système de tarification dynamique des batteries avec les constructeurs automobiles.

Les actions de CATL ont augmenté jusqu'à 4% mardi suite à ses fortes perspectives. Les actions de la société ont perdu plus de 30 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 7,1665 yuans chinois)