Le gouvernement allemand et la Commission européenne parviennent à un accord dans le litige sur les véhicules à combustion interne

BRUXELLES/BERLIN (dpa-AFX) - Après des semaines de débats sur l'avenir des voitures à moteur thermique, le gouvernement allemand et la Commission européenne sont parvenus à un compromis. Selon cet accord, les voitures neuves équipées d'un tel moteur pourront continuer à être autorisées à circuler dans l'UE après 2035 si elles sont alimentées par un carburant neutre pour le climat. "Nous ouvrons ainsi des options importantes pour la population en direction d'une mobilité climatiquement neutre et abordable", a déclaré samedi à Berlin le ministre des Transports Volker Wissing. L'industrie automobile a salué l'accord, tandis que les défenseurs du climat ont parlé d'un "compromis boiteux".

Le Parlement européen et les Etats membres de l'UE s'étaient déjà mis d'accord en octobre pour que seules les voitures neuves sans émissions soient autorisées à circuler dans l'UE à partir de 2035. L'Allemagne a toutefois insisté pour que toutes les voitures à moteur à combustion alimentées par des "e-fuels" soient incluses. Il s'agit de carburants produits à partir d'eau et de dioxyde de carbone avec de l'électricité verte. La confirmation de l'accord par les Etats membres de l'UE, prévue pour début mars, a d'abord été empêchée par l'Allemagne. Depuis, la Commission européenne et le gouvernement allemand ont négocié un compromis.

Selon la solution trouvée, toutes les voitures fonctionnant avec des carburants électriques devraient en principe pouvoir être immatriculées. Selon M. Wissing, des étapes concrètes de la procédure et un calendrier ont été fixés de manière contraignante pour la mise en œuvre. "Nous voulons que le processus soit terminé à l'automne 2024", a-t-il déclaré.

Le vote final des 27 États membres de l'UE doit avoir lieu mardi prochain. Outre l'Allemagne, d'autres pays comme l'Italie, l'Autriche et la Pologne étaient initialement critiques vis-à-vis du projet. Mais avec l'accord de l'Allemagne, il est très probable que la majorité nécessaire soit atteinte.

La question de savoir si les voitures fonctionnant avec des carburants électriques ont réellement une chance dans la pratique n'est toutefois pas encore résolue. L'expert automobile Ferdinand Dudenhöffer cite comme argument contre de telles propulsions les coûts élevés de production des carburants et le "bilan énergétique effrayant".

- la production consomme une quantité d'électricité extrêmement importante.

Parmi les effets négatifs de la réglementation, Dudenhöffer estime qu'elle pourrait conduire à une incertitude de l'industrie lors du passage aux moteurs électriques. "Les Chinois et les Américains vont creuser l'écart avec l'industrie européenne dans le domaine de la voiture électrique en raison des nouvelles incertitudes en matière d'investissement", dit-il.

La présidente de la fédération allemande de l'industrie automobile, Hildegard Müller, a néanmoins réagi positivement au compromis. Certes, l'e-mobilité reste la technologie centrale pour atteindre les objectifs climatiques dans les transports. Mais les e-fuels sont une extension importante.

En revanche, Greenpeace a émis de vives critiques. "Ce compromis boiteux sape la protection du climat dans les transports et nuit à l'Europe", a déclaré Benjamin Stephan, expert en mobilité de l'organisation environnementale, à Berlin. Selon lui, "l'orientation de l'industrie automobile vers une électromobilité efficace, dont le besoin est urgent, est diluée dans l'accord". M. Stephan a reproché au chancelier Olaf Scholz de ne pas avoir mis un terme au "chantage impitoyable de l'UE" par le FDP.

La manœuvre inhabituelle de blocage de l'Allemagne au sein de l'UE est principalement due aux ministres FDP Wissing et Christian Lindner (Finances). Le chancelier Olaf Scholz (SPD) les a toutefois laissés faire pour préserver la paix de la coalition. Scholz a salué le compromis samedi. Il s'agit de la mise en œuvre d'un accord de coalition, a-t-il déclaré lors d'un débat citoyen à Potsdam. Mais il a également précisé qu'il considérait que l'application de la réglementation était encore ouverte. "Personne ne peut dire combien en feront usage et si cela sera pertinent".

Les Verts ont réagi samedi avec soulagement au fait qu'un compromis ait enfin été trouvé. "C'est une bonne chose que cette pantalonnade prenne fin", a déclaré la ministre de l'Environnement Steffi Lemke. "Toute autre solution aurait gravement entamé la confiance dans les procédures européennes ainsi que la fiabilité de l'Allemagne en matière de politique européenne".

On craint toutefois qu'à l'avenir, d'autres membres de l'UE ne prennent exemple sur l'Allemagne et ne reviennent sur des solutions déjà trouvées en cas de litige. Dans ce contexte, il n'est pas encore possible de prévoir les dommages à long terme causés par le conflit au sein de l'Union européenne.