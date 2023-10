MUNICH (dpa-AFX) - L'ancien patron de BMW, Eberhard von Kuenheim, aura 95 ans lundi. Il avait été à la tête de l'entreprise de 1970 à 1993 - pendant 23 ans à peine imaginables aujourd'hui - et l'avait transformée d'un constructeur automobile de taille moyenne avec trois usines en un groupe mondial rentable. Le plénipotentiaire général de BMW, Maximilian Schoberl, a déclaré à Munich que l'ère Kuenheim ne pouvait guère être surestimée pour l'entreprise : "Notre succès en tant que groupe mondial repose sur sa vision stratégique et son courage entrepreneurial".

L'aristocrate, né le 2 octobre 1928 en Prusse orientale, est devenu président du directoire de BMW en tant qu'ingénieur, à seulement 41 ans. L'entreprise comptait alors 23 000 employés, vendait 140 000 voitures par an et réalisait un chiffre d'affaires de près de deux milliards de marks.

Kuenheim a introduit les séries de modèles qui existent encore aujourd'hui avec la Série 3, la Série 5, la Série 7, a construit de nouvelles usines en Allemagne, à Steyr en Autriche, en Afrique du Sud et à Spartanburg aux États-Unis. Le syndicat IG Metall a attesté qu'il avait "toujours recherché une relation de coopération avec le comité d'entreprise et les syndicats". En 1993, il est passé au conseil de surveillance et a approuvé le rachat du constructeur automobile britannique Rover en 1994 - ce qui s'est avéré être un fiasco.

La famille Quandt, qui détient près de la moitié des actions de BMW, a toutefois attesté lors de son départ en 1999 et au cours des décennies suivantes qu'il avait été "une grande chance pour les usines de moteurs bavaroises". Eberhard von Kuenheim vit aujourd'hui à Munich./rol/DP/zb