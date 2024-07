Le marché automobile allemand s'est légèrement redressé au cours du premier semestre.

De janvier à juin, 1,47 million de voitures particulières ont été immatriculées, soit 5,4 % de plus que l'année dernière à la même période, a annoncé mercredi l'Office fédéral allemand de l'automobile. C'est surtout la chute des voitures électriques qui freine le marché global : les immatriculations ont chuté de 16,4 pour cent au cours des six premiers mois. La raison en est la suppression des aides publiques à la fin de l'année dernière. De plus, les modèles électriques plus petits et plus abordables sont rares. Les experts estiment que les clients à fort pouvoir d'achat, qui contribuent volontiers à la protection du climat, se sont approvisionnés ces dernières années. Le marché de masse devrait maintenant suivre, mais il ne progresse pas.

"Le débat sur le retrait de l'interdiction de la combustion en 2035 favorise cette évolution et entrave la montée en puissance de l'électromobilité", a déclaré le président de l'association des importateurs automobiles VDIK, Michael Lohscheller. L'objectif du gouvernement fédéral de 15 millions de voitures électriques d'ici 2030 s'éloigne de plus en plus.

Par rapport à l'année précédant la crise de Corona en 2019, le marché des voitures particulières en Allemagne est inférieur de 20 % sur l'année, a expliqué Constantin Gall, expert automobile du cabinet de conseil EY. "Il ne semble pas actuellement que l'écart avec le niveau d'avant la crise puisse être comblé à moyen terme". La faiblesse de l'économie et la perte de pouvoir d'achat des consommateurs due à l'inflation, ainsi que l'incertitude concernant les voitures électriques, s'opposent à cette évolution, a-t-il ajouté.

En raison de la faiblesse de la demande, l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA) a revu à la baisse ses prévisions annuelles pour la production de voitures purement électriques à batterie en Allemagne : "Alors qu'au début de l'année, nous tablions encore sur un volume de production de 1,15 million d'unités, nous prévoyons désormais une production nationale de BEV de 1,00 million de véhicules". En conséquence, le VDA ne prévoit plus que 5 % de croissance par rapport à l'année précédente, contre 20 % auparavant.

