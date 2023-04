Le marché automobile américain se redresse - VW, Audi et BMW augmentent leurs ventes

DETROIT (dpa-AFX) - Le marché automobile américain est reparti à la hausse au premier trimestre 2023, après une année morose marquée par des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des pénuries de matériaux. Le leader du marché , General Motors (GM), a vu ses ventes augmenter de 18% sur un an sur les trois mois à fin mars, à environ 603 200 voitures neuves, a annoncé le groupe lundi à Détroit. GM a indiqué avoir livré plus de 20 000 voitures électriques.

Volkswagen a également profité de l'essor de l'automobile aux Etats-Unis et a vendu 67 853 véhicules portant le logo VW au premier trimestre, soit environ 4,4 pour cent de plus qu'il y a un an, selon son propre communiqué. Les tout-terrains urbains, comme le modèle de SUV Atlas, très apprécié des clients américains, ont représenté 90 pour cent des ventes. Le constructeur haut de gamme Audi, qui appartient au groupe VW, a même augmenté ses ventes de 49 pour cent pour atteindre 52 763 voitures. Pour les voitures électriques, la hausse a été de 37 %.

Le rival d'Audi, BMW, a lui aussi fortement augmenté ses ventes aux Etats-Unis au premier trimestre. 82 466 véhicules de la marque BMW ont été vendus, a annoncé l'entreprise au siège américain de Woodcliff Lake. Cela représente une augmentation de 11,9 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Les livraisons de la marque filiale Mini ont augmenté de 5,9 pour cent pour atteindre 7284 voitures.

Alors que Hyundai, Nissan et Honda ont également enregistré des hausses significatives, le géant du secteur Toyota a continué à avoir du mal. Les ventes américaines ont baissé de 9,1 pour cent pour atteindre 176 456 véhicules. Les chiffres d'autres constructeurs automobiles comme Mercedes-Benz, Porsche et Ford, le deuxième constructeur américain, n'étaient pas encore disponibles. Des problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement et des goulots d'étranglement dans des composants essentiels tels que les puces informatiques ont fait que le marché américain a enregistré en 2022 son plus mauvais résultat de vente depuis plus de dix ans /hbr/he/DP/stk.